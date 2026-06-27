    • 27 de junio de 2026 - 22:19

    El Gobierno prepara el anuncio oficial de Diego Santilli como jefe de Gabinete

    Tras la renuncia de Manuel Adorni, la Casa Rosada tiene previsto oficializar la designación del actual ministro del Interior.

    Diego Santilli.

    Diego Santilli.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Gobierno nacional tiene previsto anunciar este domingo la designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete, luego de la renuncia presentada por Manuel Adorni. Si bien la decisión aún no fue oficializada, en la Casa Rosada aseguran que el nombramiento está prácticamente definido y solo resta la comunicación formal.

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    Según trascendió, Santilli mantendrá además el control del Ministerio del Interior, por lo que concentrará ambas responsabilidades dentro del Poder Ejecutivo. La intención del presidente Javier Milei es evitar una ampliación de la estructura estatal y fortalecer la coordinación política en un momento de fuerte reacomodamiento interno.

    El anuncio llegaría un día después de la salida de Adorni, quien dejó el cargo en medio de la investigación judicial que enfrenta por presunto enriquecimiento ilícito. Su renuncia puso fin a semanas de tensión dentro del oficialismo y aceleró la búsqueda de un reemplazante.

    La reorganización también alcanzaría otras áreas del Gobierno. De acuerdo con fuentes cercanas al oficialismo, la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, asumiría la conducción del área de Medios. En paralelo, la vocería presidencial ya quedó en manos de Adrián Ravier, mientras que Fabián Fernández fue designado como secretario de Prensa.

    Si no surgen cambios de último momento, la designación de Santilli será comunicada durante la tarde del domingo a través de los canales oficiales del Gobierno, en el marco de una reestructuración que busca reordenar el funcionamiento del Gabinete tras la salida de uno de los funcionarios más cercanos al Presidente.

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