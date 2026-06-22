    • 22 de junio de 2026 - 08:44

    Renunció Keir Starmer como primer ministro británico en medio de una fuerte crisis política

    El líder laborista anunció que dejará el cargo tras perder respaldo dentro de su partido. Permanecerá al frente del Gobierno hasta que se designe a su sucesor.

    Keir Starmer.

    Keir Starmer.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, anunció este lunes su renuncia en medio de una profunda crisis política que sacude al Partido Laborista y al gobierno británico. La decisión se produjo tras semanas de presiones internas y luego de admitir que ya no cuenta con el apoyo suficiente de su espacio político para continuar al frente del Ejecutivo.

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    En un mensaje pronunciado frente a la residencia oficial de Downing Street, Starmer confirmó que también dejará el liderazgo laborista y que se iniciará un proceso interno para elegir a su reemplazante. No obstante, continuará como primer ministro de manera interina hasta que concluya la transición.

    La salida del dirigente laborista se produce menos de dos años después de haber llegado al poder con una amplia victoria electoral. Sin embargo, en los últimos meses su gestión se vio afectada por una caída en la popularidad, derrotas electorales a nivel local y crecientes cuestionamientos dentro de su propio partido.

    Uno de los nombres que aparece con más fuerza para sucederlo es Andy Burnham, actual referente laborista y reciente ganador de una elección parlamentaria clave. Diversos sectores del partido consideran que puede recuperar el respaldo perdido frente al avance de fuerzas opositoras y de derecha.

    La elección del nuevo líder comenzará formalmente en julio y se espera que el reemplazante de Starmer asuma antes de septiembre. Mientras tanto, el Reino Unido atraviesa un nuevo período de incertidumbre política, en un escenario marcado por la sucesión de cambios de liderazgo que caracterizó la última década británica.

    Con esta dimisión, el país se encamina a tener su séptimo primer ministro desde el referéndum del Brexit de 2016, reflejo de la inestabilidad política que continúa marcando la agenda del Reino Unido.

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