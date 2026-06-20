    • 20 de junio de 2026 - 12:01

    Incendio en un hotel del Caribe: murió una turista durante la evacuación

    Una mujer italiana de 45 años falleció durante la evacuación del complejo turístico Viva Wyndham Dominicus Beach, en medio de un incendio que obligó a desalojar a más de 1.600 huéspedes.

    Incendio en un hotel de República Dominicana.

    Incendio en un hotel de República Dominicana.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una turista italiana de 45 años murió durante el incendio registrado en un hotel de lujo de República Dominicana, mientras se desarrollaba un operativo de evacuación que involucró a más de 1.600 personas.

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    El hecho ocurrió en el complejo Viva Wyndham Dominicus Beach, en Bayahíbe, donde el fuego se propagó rápidamente y obligó a huéspedes y trabajadores a abandonar las instalaciones en medio de escenas de confusión y emergencia.

    La víctima fue identificada como Francesca Valentino, una mujer oriunda de Caserta, Italia, que trabajaba como profesora de danza y que había reconstruido su vida entre su país natal y el Caribe, donde residió durante varios años y mantenía vínculos familiares y laborales.

    De acuerdo con los primeros reportes, la mujer habría resultado afectada por la inhalación de monóxido de carbono durante la evacuación y se descompensó mientras intentaba salir del lugar, en medio de la densa humareda generada por el incendio.

    El operativo de emergencia incluyó el traslado de los huéspedes hacia hoteles cercanos y centros asistenciales, donde la mayoría recibió atención médica por cuadros leves vinculados al humo, la descompensación y el estrés de la evacuación.

    Las autoridades locales informaron que el incendio afectó una parte del complejo turístico y que las causas del siniestro aún están bajo investigación. Por el momento, no se descarta ninguna hipótesis y se aguarda el resultado de las pericias técnicas.

    En paralelo, la cadena hotelera y los organismos de emergencia mantuvieron el trabajo de asistencia a los turistas reubicados, mientras se evaluaban los daños materiales y la situación de seguridad del predio.

    El hecho generó fuerte impacto en la comunidad turística internacional, ya que el complejo es uno de los destinos más visitados de la zona y suele albergar a miles de visitantes durante la temporada alta.

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