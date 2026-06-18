    • 18 de junio de 2026 - 20:08

    Pánico en el corazón de Nueva York: la policía detuvo a un hombre que realizó disparos en el Times Square

    Autoridades secuestraron un arma de fuego tras la balacera registrada cerca de la calle 42 y Broadway. No se reportaron heridos y la investigación continúa.

    Policías revisan un automóvil tras un tiroteo en Times Square

    Policías revisan un automóvil tras un tiroteo en Times Square

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un episodio de tensión y pánico se registró este jueves en Times Square, uno de los puntos más concurridos de la ciudad de Nueva York, luego de que se escucharan disparos cerca de la intersección de la calle 42 y Broadway.

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    Según informaron fuentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y relataron testigos presenciales, las detonaciones provocaron momentos de caos entre las multitudes que se encontraban en la zona, donde cientos de personas corrieron para alejarse del lugar.

    Las autoridades actuaron rápidamente y lograron detener a un sospechoso poco después del incidente. Además, los agentes recuperaron un arma de fuego en la escena.

    Hasta el momento, los reportes preliminares no registran personas heridas. La policía mantiene abierta una investigación para determinar las circunstancias del hecho y esclarecer lo ocurrido.

    Un sospechoso detenido

    Un sospechoso se encuentra bajo custodia. La policía, citada por The New York Post, dijo que se trata de un menor de edad.

    Los agentes buscaban a otras personas que puedan haber estado implicadas.

    El tiroteo ocurrió después que decenas de miles de fanáticos de los Knicks tomaran las calles para festejar el campeonato de la NBA obtenido ante San Antonio Spurs.

    La prensa local reportó que se oyeron al menos media docena de disparos mientras la gente corría aterrorizada, buscando refugio.

    Las autoridades acordonaron parte de la zona mientras investigaban el incidente.

    Por otra parte, Times Square es actualmente un punto central de reunión de fanáticos que asisten al Mundial de fútbol.

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