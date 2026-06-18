    • 18 de junio de 2026 - 09:24

    Donald Trump apuntó contra quienes cuestionan el acuerdo con Irán: los llamó "envidiosos" y "gente mala"

    El presidente de Estados Unidos defendió con dureza el acuerdo de paz firmado con Irán y arremetió contra sus críticos.

    Donald Trump.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Donald Trump volvió a encender la polémica al responder a las críticas que surgieron tras la firma del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. El mandatario estadounidense aseguró que quienes cuestionan el entendimiento son personas “envidiosas”, “malintencionadas” o simplemente “estúpidas”, y defendió el pacto como uno de los mayores logros diplomáticos de su gestión.

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    Según publicó Infobae, Trump utilizó sus redes sociales para respaldar el acuerdo alcanzado con Teherán y cuestionó tanto a opositores demócratas como a sectores republicanos que consideran excesivas algunas de las concesiones realizadas para poner fin al conflicto.

    El mandatario insistió en que el entendimiento alcanzado con Irán es muy superior al acuerdo nuclear impulsado durante la presidencia de Barack Obama y sostuvo que sus detractores critican sin conocer el contenido real de las negociaciones. En otras oportunidades, ya había calificado de “perdedores” o “poco patriotas” a quienes cuestionaban el proceso de diálogo con Teherán.

    La reacción de Trump se produjo pocas horas después de la firma del memorando de 14 puntos que establece el cese de hostilidades entre ambos países y abre un período de 60 días para negociar un tratado definitivo. Entre las medidas acordadas figuran la reapertura del estrecho de Ormuz, el levantamiento progresivo de sanciones económicas y compromisos vinculados al programa nuclear iraní.

    Mientras algunos gobiernos y mercados internacionales celebraron el acuerdo por su impacto en la estabilidad regional y la caída del precio del petróleo, también surgieron cuestionamientos desde distintos sectores políticos en Estados Unidos y Medio Oriente sobre los alcances de las concesiones realizadas.

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