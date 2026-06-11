Trump canceló los ataques contra Irán y habló de un posible acuerdo tras contactos al más alto nivel

Luego de una dramática escalada bélica con Irán que había elevado al máximo la tensión en Medio Oriente, el presidente Donald Trump sorprendió este jueves al anunciar que alcanzó “un gran acuerdo” con el régimen para poner fin a la guerra y anticipó que podría firmarse en los próximos días , “quizás en Europa” , después de haber cancelado bombardeos previstos para esta noche contra objetivos del país persa.

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“ Acabamos de lograr un gran acuerdo para poner fin a la guerra con Irán y, sujeto a la finalización de los documentos, que debería completarse en los próximos días , probablemente tendremos una firma , quizá en Europa ”, señaló Trump ante periodistas en el Salón Oval, y deslizó que el líder supremo iraní, ayatollah Mojtaba Khamenei , había aprobado personalmente el acuerdo.

“Entiendo que la respuesta es sí” , respondió Trump a una consulta específica sobre si Khamenei -que se mantiene alejado de la vida pública, entre rumores sobre su salud- había dado su aval. “Es un muy importante memorándum de entendimiento”, describió, y remarcó que una vez firmado el estratégico estrecho de Ormuz sería reabierto por completo.

Sin embargo, la cancillería iraní dijo más tarde que Teherán no había tomado una decisión final sobre el acuerdo con Washington.

El presidente norteamericano reveló además que el vicepresidente JD Vance sería el encargado de firmar el acuerdo por parte de Estados Unidos. No brindó detalles sobre el contenido del eventual entendimiento, que de todas formas en los últimos días asomaba muy complejo dadas las líneas rojas de cada bando.

“Lo más importante es que tenemos un acuerdo para que Irán nunca tenga un arma nuclear [...]. Es un memorándum de entendimiento muy detallado, también acordado por muchos otros países que tienen gran influencia sobre ellos, y todo el mundo quiere que se haga. Así que se va a hacer”, sostuvo el mandatario republicano, que desde hace semanas enfrenta una creciente presión interna para poner fin a un conflicto que desató una crisis energética de escala global.

Trump indicó que habló con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, con quien había mantenido ásperos cruces los últimos días, así como con los líderes de los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Bahréin y Kuwait, y que tenía prevista una conversación con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

“Aunque Israel no es parte del memorándum de entendimiento, el primer ministro expresó su aprecio por el compromiso de Trump de que el acuerdo final al concluir las negociaciones incluirá la eliminación de material enriquecido, el desmantelamiento de la infraestructura de enriquecimiento, límites a la producción de misiles y el cese del apoyo de Irán a sus proxies terroristas en la región”, señaló la oficina de Netanyahu.

Poco antes del anuncio en la Casa Blanca, Trump había cancelado los ataques previstos para esta tarde -anunciados por el propio presidente- porque, según explicó, las negociaciones con Teherán habían sido elevadas al máximo nivel y aprobadas por todas las partes involucradas.

“Basado en el hecho de que las conversaciones con la República Islámica fueron llevadas al más alto nivel del liderazgo iraní y aprobadas, cancelé los ataques y bombardeos programados contra Irán esta tarde”, escribió Trump en su red social.

El mandatario sostuvo entonces que las conversaciones y los “puntos finales” habían sido aprobados “tanto en lo general como en los detalles” por las partes implicadas. Entre ellas mencionó a Estados Unidos, Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Turquía, Pakistán, Bahréin, Kuwait, Jordania y Egipto, entre otros países.

“El bloqueo naval [en el estrecho de Ormuz] seguirá plenamente vigente hasta que esta transacción esté finalizada”, agregó Trump, que ya había indicado que el lugar y la fecha de la firma serían anunciados “en breve”.

La secuencia marcó un giro abrupto respecto del tono que el propio Trump había mantenido más temprano. Por la mañana, había amenazado a Irán con nuevos bombardeos después de una noche de ataques cruzados entre ambos países.