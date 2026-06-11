    • 11 de junio de 2026 - 09:02

    Elecciones en Perú: con más del 98% de las actas contabilizadas, Keiko Fujimori pasó al frente por apenas 651 votos

    El resultado sigue abierto debido a la escasa diferencia y a las actas que aún deben ser resueltas.

    Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

    Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

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    La segunda vuelta presidencial de Perú mantiene en vilo al país. Con el 98,2% de las actas contabilizadas, Keiko Fujimori tomó una leve ventaja sobre Roberto Sánchez en una de las elecciones más reñidas de la historia reciente peruana.

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    Según los últimos datos difundidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la candidata de Fuerza Popular reúne 9.032.651 votos, equivalentes al 50,002% de los sufragios válidos. Por su parte, el postulante de Juntos por el Perú suma 9.032.000 votos, alcanzando el 49,998%.

    La diferencia entre ambos es de apenas 651 votos, una distancia mínima que mantiene la incertidumbre sobre quién ocupará la presidencia del país vecino.

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    El cambio en la tendencia se produjo tras la incorporación al escrutinio de los votos emitidos por peruanos residentes en el exterior. En ese segmento, Fujimori obtuvo un amplio respaldo, cercano al 70%, lo que le permitió revertir la ventaja que Sánchez había sostenido durante gran parte del conteo.

    Pese a que Keiko aparece momentáneamente al frente, el resultado todavía no está definido. Restan resolver más de 1.600 actas que fueron derivadas a los Jurados Electorales Especiales para su revisión, por lo que la diferencia podría modificarse en las próximas horas.

    La ajustada disputa ha generado una enorme expectativa en Perú, donde el margen entre ambos candidatos representa apenas cuatro milésimas de punto porcentual, una cifra excepcionalmente estrecha para una elección presidencial.

    Mientras la ONPE continúa con el procesamiento de las actas pendientes, el país permanece atento a un desenlace que podría definirse por unos pocos cientos de votos.

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