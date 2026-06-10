Alerta de tornado en Kansas, a pocos kilómetros de la concentración de la Selección Argentina

El Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos advirtió sobre la peligrosidad del Tornado 303, que azotará los alrededores del hotel y del campo de entrenamiento de la Albiceleste.

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El Servicio Meteorológico de los Estados Unidos (NWS) alertó sobre la posibilidad de un tornado en las zonas aledañas a la concentración de la Selección Argentina. El fenómeno meteorológico, que traerá consigo tormentas y fuertes ráfagas de viento, se extendería hasta las 21.00 (hora local) y abarcaría la totalidad del entrenamiento del equipo que conduce Lionel Scaloni.

El Tornado 303, como fue denominado, podría azotar a la ciudad de Kansas, así como otras importantes aglomeraciones urbanas como Independence, Liberty u Overland Park. Según informaron, "se espera que se desarrollen tormentas eléctricas severas por la tarde, con el mayor potencial inicial al norte del área metropolitana, cerca de la autopista 36, en áreas como Chillicothe, Trenton, Gallatin y Bethany. En estas áreas, existe una mayor probabilidad de que se produzca granizo muy grande y posible formación de tornados".

Además, abarcaría varias zonas de las afueras de la ciudad, como por ejemplo Leavenworth, que se encuentra a media hora en auto de donde se hospeda la Selección Argentina.

Más allá de la alerta, la probabilidad de que se desarrolle un tornado es del 2% al 9%, aunque casi con seguridad habrá vientos dañinos de más de 90 km/h, granizo de gran tamaño y fuertes lluvias que podrían provocar inundaciones rápidas debido a la alta humedad en el aire.

Teniendo en cuenta esta situación, y lo estrictos que son en Estados Unidos con respecto a la práctica deportiva durante las tormentas, existe la posibilidad de que el entrenamiento de la Selección, pautado para las 18.00, se posponga, se suspenda o se realice bajo techo. Debido a que Argentina jugó anoche ante Islandia, la práctica de hoy iba estar orientada a la recuperación de aquellos futbolistas que formaron parte del partido y a la evolución de los que no sumaron minutos en los amistosos, como es el caso de Leandro Paredes, Julián Álvarez, Emiliano Martínez y Nahuel Molina.