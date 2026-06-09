    • 9 de junio de 2026 - 15:43

    Buscan voluntarios para vivir gratis 30 días en Italia: si cumplís estos 4 requisitos podés participar

    La convocatoria busca medir cómo la altura modifica el sueño, el metabolismo y la presión arterial de personas que viven al nivel del mar.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un grupo de voluntarios podrá vivir gratis durante un mes en los Alpes italianos y recibir 400 euros como compensación. La convocatoria forma parte de un estudio de Eurac Research que busca analizar cómo una altitud media, entre 2.000 y 2.500 metros, impacta en la presión arterial, el metabolismo y la calidad del sueño.

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    El experimento se llevará a cabo en el refugio Nino Corsi, ubicado en el corazón del Parque Nacional del Stelvio, en el Tirol del Sur. Esta iniciativa del proyecto MAHE pretende llenar un vacío en el conocimiento científico, ya que la mayoría de las investigaciones previas se centraron únicamente en altitudes extremas y no en niveles medios.

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    Estudios preliminares sugieren que residir temporalmente en estas alturas puede tener beneficios tangibles en el metabolismo y la presión arterial. Por esta razón, el equipo científico busca sistematizar estos datos para determinar si el ambiente de montaña realmente protege contra enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer.

    Quiénes pueden postularse al experimento

    La convocatoria está abierta a doce hombres y mujeres, de entre 18 y 40 años, que actualmente residan al nivel del mar. Para garantizar que los datos sean comparables, los investigadores excluyeron a fumadores, deportistas de alto rendimiento y personas con enfermedades previas. El interés ha sido masivo: en pocas horas se recibieron más de 160 solicitudes.

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    A diferencia de un retiro vacacional, los voluntarios deberán mantener su rutina habitual mediante el teletrabajo o el estudio. Durante las cuatro semanas de estancia, el equipo médico monitoreará constantemente variables como la calidad del sueño, la nutrición y la actividad física diaria. Esta metodología permite observar el impacto del entorno sin alterar los hábitos sociales de los sujetos.

    Cuáles son los riesgos por vivir en las alturas

    Vivir por encima de los 1500 metros implica:

    • Enfrentar una menor presión atmosférica.
    • Tener niveles reducidos de oxígeno.
    • Estar expuesto a una mayor radiación ultravioleta.

    Si bien estos factores suelen asociarse con una menor mortalidad por accidentes cerebrovasculares, también pueden aumentar el riesgo en enfermedades respiratorias, un equilibrio que este estudio busca definir con precisión.

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    Qué hace atractivo el caso

    El caso resulta atractivo porque reúne varios elementos poco habituales en una misma historia: viaje, ciencia, montaña, pago en euros y una experiencia fuera de lo común. No es solo vivir un mes en los Alpes italianos, sino formar parte de un estudio que analiza cómo responde el cuerpo a la altura.

    Cuánto pagan por vivir en la montaña

    Los elegidos recibirán una compensación de 400 euros por su tiempo, además de la cobertura total de su estancia en el refugio alpino. Los resultados finales de este monitoreo permitirán comprender mejor cómo los factores ambientales, más allá de la genética o el estilo de vida, influyen directamente en la longevidad humana.

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