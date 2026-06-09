El papa León XIV llegó a Barcelona tras su paso por Madrid y encabezó su primera actividad en Cataluña

El pontífice inició la segunda etapa de su histórica visita a España con un mensaje centrado en la unidad, la paz y el diálogo.

Luego de varios días de actividades en Madrid, el papa León XIV arribó este martes a Barcelona para continuar con su viaje apostólico por España, una visita que ha generado una enorme movilización de fieles y un importante despliegue de seguridad en distintas ciudades del país.

El avión papal aterrizó cerca del mediodía en el aeropuerto Josep Tarradellas-El Prat. Desde allí, el Pontífice se trasladó hasta la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, donde presidió el rezo de la Hora Media y pronunció una homilía en la que alternó el castellano y el catalán.

Durante su mensaje, León XIV renovó su llamado a la concordia en un contexto internacional marcado por conflictos y divisiones. "Queremos ser testigos de unidad, de acogida, de concordia y de paz", expresó ante los fieles reunidos en la catedral. Más tarde, el Papa sorprendió con una aparición espontánea desde un balcón del Palacio Episcopal, donde saludó a los presentes y les dijo con tono distendido: "Id a comer, nos vemos esta tarde", provocando aplausos y sonrisas entre los asistentes.

La agenda continuará con una multitudinaria vigilia de oración en el Estadio Olímpico Lluís Companys, donde se espera la presencia de unas 40.000 personas. El encuentro incluirá testimonios, presentaciones musicales y un diálogo entre el Pontífice y jóvenes participantes.

El miércoles será una de las jornadas más importantes de la visita. León XIV recorrerá el centro penitenciario Brians 1, visitará el monasterio de Montserrat y por la tarde celebrará una misa en la Basílica de la Sagrada Familia, donde además bendecirá la Torre de Jesucristo, recientemente finalizada.