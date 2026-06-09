    • 9 de junio de 2026 - 12:39

    El papa León XIV llegó a Barcelona tras su paso por Madrid y encabezó su primera actividad en Cataluña

    El pontífice inició la segunda etapa de su histórica visita a España con un mensaje centrado en la unidad, la paz y el diálogo.

    León XIV

    León XIV

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Luego de varios días de actividades en Madrid, el papa León XIV arribó este martes a Barcelona para continuar con su viaje apostólico por España, una visita que ha generado una enorme movilización de fieles y un importante despliegue de seguridad en distintas ciudades del país.

    Leé además

    buscan voluntarios para vivir gratis 30 dias en italia: si cumplis estos 4 requisitos podes participar

    Buscan voluntarios para vivir gratis 30 días en Italia: si cumplís estos 4 requisitos podés participar

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Fujimori aventaja a Sánchez por poco más de 15.000 votos.

    Elecciones en Perú: Keiko Fujimori aventaja a Roberto Sánchez por apenas 15.087 votos

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El avión papal aterrizó cerca del mediodía en el aeropuerto Josep Tarradellas-El Prat. Desde allí, el Pontífice se trasladó hasta la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, donde presidió el rezo de la Hora Media y pronunció una homilía en la que alternó el castellano y el catalán.

    Durante su mensaje, León XIV renovó su llamado a la concordia en un contexto internacional marcado por conflictos y divisiones. "Queremos ser testigos de unidad, de acogida, de concordia y de paz", expresó ante los fieles reunidos en la catedral. Más tarde, el Papa sorprendió con una aparición espontánea desde un balcón del Palacio Episcopal, donde saludó a los presentes y les dijo con tono distendido: "Id a comer, nos vemos esta tarde", provocando aplausos y sonrisas entre los asistentes.

    La agenda continuará con una multitudinaria vigilia de oración en el Estadio Olímpico Lluís Companys, donde se espera la presencia de unas 40.000 personas. El encuentro incluirá testimonios, presentaciones musicales y un diálogo entre el Pontífice y jóvenes participantes.

    El miércoles será una de las jornadas más importantes de la visita. León XIV recorrerá el centro penitenciario Brians 1, visitará el monasterio de Montserrat y por la tarde celebrará una misa en la Basílica de la Sagrada Familia, donde además bendecirá la Torre de Jesucristo, recientemente finalizada.

    La presencia del Papa provocó cortes de tránsito, restricciones de circulación y refuerzos en el transporte público de Barcelona, especialmente en las zonas cercanas a la Catedral, la Sagrada Familia y el Estadio Olímpico.

    La gira de León XIV por España concluirá esta semana con una visita a las Islas Canarias, donde mantendrá encuentros con organizaciones vinculadas a la asistencia de migrantes y celebrará nuevas actividades pastorales.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Terremoto en Filipinas de magnitud 7,8.

    Un terremoto de magnitud 7,8 sacudió Filipinas y activó alertas de tsunami en varios países del Pacífico

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Candidatos en el debate presidencial. Foto: BBC.

    Elecciones en Perú: con más del 90% escrutado, Keiko Fujimori mantiene la ventaja sobre Roberto Sánchez

    Un vecino muestra el casquillo de una bala cerca del tiroteo en Kansas

    Alerta Mundial: nueve heridos en un tiroteo en Kansas, la ciudad donde concentra la Selección Argentina

    Por Agencia Noticias Argentinas
    Irán volvió a lanzar misiles contra Israel. 

    Tensión en Medio Oriente: Israel denunció que Irán lanzó un ataque con misiles contra su territorio

    Por Redacción Diario de Cuyo