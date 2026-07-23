Revelan qué hay detrás del calor récord y las severas sequías que azotan a Europa

Un estudio científico determinó que la presión atmosférica y el cambio climático se potencian para provocar calores cada vez más secos y extremos.

Europa atraviesa uno de los periodos más críticos de su historia reciente debido a olas de calor sin precedentes y severas sequías que ponen en jaque a la agricultura, la energía y las reservas de agua. Sin embargo, una reciente investigación científica aportó nueva luz sobre los mecanismos que están deteniendo las lluvias y disparando el termómetro en el Viejo Continente.

De acuerdo con un estudio liderado por especialistas y publicado en la revista Nature Geoscience, alrededor del 55% de la tendencia hacia veranos más secos desde 1980 se debe a cambios en los patrones de presión atmosférica.

Alta presión y calentamiento global: un combo peligroso El informe explica que la creciente frecuencia y persistencia de sistemas de alta presión actúa como un "bloqueo" en la atmósfera. Este fenómeno desvía los frentes de tormenta, reduce drásticamente las precipitaciones y favorece que el aire cálido se estanque sobre la superficie.

A este comportamiento de la atmósfera se le suma el calentamiento global impulsado por la emisión de gases de efecto invernadero, que intensifica las temperaturas de base, acelera la evaporación de los suelos y potencia los periodos de aridez.

Impactos devastadores e incertidumbre a futuro Los investigadores advirtieron que esta combinación de factores ya genera consecuencias directas: