La Serena, de duelo: tres días con las banderas a media asta por las víctimas del temporal

La Municipalidad de La Serena decretó tres días de duelo comunal tras las pérdidas humanas que dejó el sistema frontal que afectó a la comuna durante los últimos días.
Además se suspenden celebraciones y actividades públicas organizadas por el municipio durante el período de duelo.
La Municipalidad de La Serena decretó tres días de duelo comunal tras las pérdidas humanas que dejó el sistema frontal que afectó a la comuna durante los últimos días.
La medida contempla que la bandera nacional permanezca a media asta en los edificios públicos, además de la suspensión de celebraciones, actos oficiales y actividades públicas organizadas por el municipio durante el período de duelo.
"Enviamos nuestras más sinceras condolencias a las familias, amigos y seres queridos de las personas fallecidas. Sabemos que es un momento de profundo dolor, pero estaremos junto a ellos, brindándoles el apoyo necesario para enfrentar esta difícil situación", afirmó Daniela Norambuena, alcaldesa de La Serena.