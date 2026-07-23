Además se suspenden celebraciones y actividades públicas organizadas por el municipio durante el período de duelo.

La Serena, de duelo: tres días con las banderas a media asta por las víctimas del temporal

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La Municipalidad de La Serena decretó tres días de duelo comunal tras las pérdidas humanas que dejó el sistema frontal que afectó a la comuna durante los últimos días.

La medida contempla que la bandera nacional permanezca a media asta en los edificios públicos, además de la suspensión de celebraciones, actos oficiales y actividades públicas organizadas por el municipio durante el período de duelo.