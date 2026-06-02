¿Dos boletas para las elecciones en San Juan? La alternativa que sonó en los pasillos de la Legislatura

La idea es que haya una especie de Boleta Única Papel, pero dividida en dos, que no tenga dimensiones inmanejables en el cuarto oscuro.

Este martes, hubo reunión de Labor Parlamentaria en la Cámara de Diputados de San Juan. Los legisladores discutieron la chance de debatir sobre tablas el proyecto del gobernador Marcelo Orrego para tomar créditos internacionales y sostener la obra pública o ingresaba de manera formal a las comisiones. Pero en los pasillos la discusión pasó por la reforma electoral.

Fuentes legislativas dijeron que durante los últimos días hubo particular interés en la dimensión de una Boleta Única Papel para el cuarto oscuro sanjuanino. El oficialismo busca incorporar la utilización de ese instrumento al texto definitivo del nuevo Código Electoral. Por eso arrancó el brainstorming sobre el diseño. Surgió una novedad: dos boletas distintas para un mismo sobre y una misma urna. Una que contenga la categoría a gobernador y proporcionales; otra con los intendentes y departamentales.

Inicialmente, el proyecto que envió Orrego a la Cámara tiene apenas tres páginas. Es un lienzo prácticamente en blanco para aprovechar la discusión legislativa. El centro es la derogación de la Ley de Lemas, corporizada en el Sistema de Participación Ampliada y Democrática (SIPAD) que sancionó el uñaquismo en el 2022. Luego propone un reinstaurar un sistema de internas -abiertas o cerradas- de acuerdo a la Carta Orgánica de cada partido.

Eso fue todo lo que propuso el mandatario provincial. No fijó la fecha -aunque se estima que será en mayo o junio- ni tampoco un mecanismo integral. Es tarea de los diputados diseñar el sistema electoral para las elecciones del 2027 en adelante. Surgieron distintas propuestas como el Régimen Electoral de Competencia Ordenada (RECO) del bloquismo, una suerte de lemas restringidos, de ahí la idea de "ordenada". Antes, el sector de José Luis Gioja en la Cámara, planteó el retorno a las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) con el uso de boleta sábana.

Más tarde surgieron voces del oficialismo. El primero fue el jefe de Asesores del Gobierno, Rodolfo Colombo, que dijo en Radio Colón que prefería unas internas abiertas no obligatorias, unas PAS. Misma idea compartió el legislador Enzo Cornejo del PRO. En varios medios de comunicación dejó entrever que la cuestión electoral iría por ahí. El radicalismo, aunque todavía no se expresó públicamente, también prefiere unas primarias no obligatorias para elegir candidatos. Quizá el único disidente sea el sector del senador Sergio Uñac, que prefiere que no haya competencia interna del peronismo en San Juan, sino que sobrevenga la unidad.