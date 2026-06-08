    • 8 de junio de 2026 - 13:09

    Elecciones en Perú: Keiko Fujimori aventaja a Roberto Sánchez por apenas 15.087 votos

    Con el 93,4% de las actas procesadas, la candidata de Fuerza Popular mantiene una mínima ventaja sobre el postulante de Juntos por el Perú.

    Fujimori aventaja a Sánchez por poco más de 15.000 votos.

    Fujimori aventaja a Sánchez por poco más de 15.000 votos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
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    La segunda vuelta presidencial en Perú se mantiene en un escenario de máxima paridad. Según el último reporte oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Keiko Fujimori conserva una leve ventaja sobre Roberto Sánchez cuando ya se procesó más del 93% de las actas electorales.

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    Elecciones en Perú: con más del 90% escrutado, Keiko Fujimori mantiene la ventaja sobre Roberto Sánchez

    De acuerdo con el escrutinio oficial, con el 93,407% de las actas procesadas, Fujimori, candidata de Fuerza Popular, alcanza el 50,043% de los votos válidos, lo que equivale a 8.765.590 sufragios.

    Por su parte, Sánchez, representante de Juntos por el Perú, reúne el 49,957% de los votos, con un total de 8.750.503 adhesiones.

    La diferencia entre ambos candidatos es de apenas 15.087 votos, una cifra que mantiene abierta la disputa por la Presidencia y obliga a seguir de cerca el avance del conteo oficial.

    El proceso de escrutinio es llevado adelante por la ONPE, organismo encargado de procesar las actas provenientes de las 90.223 mesas de votación habilitadas en todo el país. Una vez cerradas las urnas, comienza el recuento oficial que tiene validez jurídica para determinar quién será el próximo presidente de Perú.

    Con miles de actas aún pendientes de procesamiento, la definición continúa siendo extremadamente ajustada y cada actualización del conteo puede resultar determinante en el resultado final de la elección.

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