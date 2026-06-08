    • 8 de junio de 2026 - 07:40

    Elecciones en Perú: con más del 90% escrutado, Keiko Fujimori mantiene la ventaja sobre Roberto Sánchez

    La candidata de Fuerza Popular supera por poco más de 96.000 votos al postulante de Juntos por el Perú. Aún restan más de 6.000 actas por procesar y el resultado sigue abierto.

    Candidatos en el debate presidencial. Foto: BBC.

    Candidatos en el debate presidencial. Foto: BBC.

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    La segunda vuelta presidencial en Perú continúa desarrollándose voto a voto. Con el 91,891% de las actas contabilizadas hasta las 07:32 de este lunes 8 de junio, Keiko Fujimori conserva una ajustada ventaja sobre Roberto Sánchez, según los datos oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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    La candidata de Fuerza Popular acumula 8.705.110 votos, equivalentes al 50,278%, mientras que el representante de Juntos por el Perú suma 8.608.784 sufragios, alcanzando el 49,722%.

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    Elecciones en Perú. Captura: ONPE.

    La diferencia entre ambos candidatos es de 96.326 votos, una brecha menor a la registrada en actualizaciones anteriores, lo que mantiene la incertidumbre sobre el desenlace de una de las elecciones más reñidas de la historia reciente del país.

    De un total de 92.766 actas, ya fueron contabilizadas 85.244, mientras que 1.503 actas (1,620%) fueron derivadas al Jurado Electoral Especial (JEE) para su revisión. Además, permanecen 6.019 actas pendientes (6,489%), cuyos resultados podrían resultar decisivos para definir al próximo presidente peruano.

    A medida que avanza el escrutinio oficial, la atención está puesta en las actas aún no procesadas y en aquellas observadas que deberán ser evaluadas por las autoridades electorales. Aunque Fujimori continúa al frente, el estrecho margen mantiene abierto el escenario electoral y alimenta la expectativa en todo el país.

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