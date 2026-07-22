    • 22 de julio de 2026 - 17:26

    Francia avanza contra las redes sociales y busca prohibir el acceso a menores de 15 años

    El gobierno francés impulsa una severa restricción legal para frenar el impacto del uso de plataformas digitales en la salud mental de niños y adolescentes.

    El gobierno de Francia puso en marcha una ofensiva legislativa para prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 15 años.

    El gobierno de Francia puso en marcha una ofensiva legislativa para prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 15 años.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El gobierno de Francia puso en marcha una ofensiva legislativa para prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 15 años. La medida busca sentar un precedente drástico en Europa frente al creciente impacto de las plataformas digitales en el bienestar emocional, el rendimiento escolar y la seguridad de los adolescentes.

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    La iniciativa contempla obligar a las grandes empresas tecnológicas a implementar sistemas de verificación de edad efectivos, bajo la amenaza de severas sanciones económicas en caso de incumplimiento.

    Los ejes del proyecto y cómo funcionaría el bloqueo

    El plan gubernamental apunta a modificar el esquema de acceso digital mediante regulaciones más estrictas sobre la responsabilidad de las plataformas:

    Edad mínima obligatoria: Se fija en 15 años el límite legal para la creación de perfiles y uso autónomo de redes sociales.

    Consentimiento parental: Los menores de entre 13 y 15 años solo podrían ingresar si cuentan con la autorización expresa e inequívoca de sus padres o tutores legales.

    Exigencia de verificación biométrica o bancaria: Las plataformas deberán validar fehacientemente la fecha de nacimiento de sus usuarios, dejando de lado los simples formularios autocompletables.

    Aislamiento de contenidos de riesgo: La norma busca proteger a la infancia frente al ciberacoso, la adicción a las pantallas y la exposición a algoritmos que promueven contenido potencialmente dañino.

    Un debate que se expande a nivel global

    La decisión adoptada por el país europeo reabre una discusión mundial sobre el rol del Estado en la protección del entorno digital infantil y los límites de la regulación privada. Mientras que organizaciones de salud y educación celebraron el proyecto por considerar que protege el desarrollo de los jóvenes, algunas corporaciones tecnológicas y defensores de libertades digitales abrieron dudas sobre la viabilidad técnica y el resguardo de la privacidad de los datos biométricos utilizados para verificar las edades.

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