España venció con autoridad a Francia 2-0 y es finalista del Mundial 2026: espera por Argentina o Inglaterra

España dio otro paso hacia la gloria y se metió en la final del Mundial 2026. En el AT&T Stadium de Dallas, el equipo dirigido por Luis de la Fuente derrotó 2-0 a Francia con una actuación sólida de principio a fin y ahora espera por el vencedor del duelo entre Argentina e Inglaterra para definir al nuevo campeón del mundo.

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La Roja controló el desarrollo del encuentro con la posesión de la pelota y supo golpear en los momentos justos ante un seleccionado francés que nunca encontró respuestas, pese a contar con figuras como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Bradley Barcola.

El comienzo fue parejo, con España monopolizando el balón y Francia apostando a los ataques rápidos. Sin embargo, a los 19 minutos llegó la jugada que cambió el partido: Lucas Digne intentó despejar dentro del área y terminó golpeando a Lamine Yamal. El árbitro sancionó penal y, dos minutos después, Mikel Oyarzabal no falló desde los doce pasos para establecer el 1-0.

El delantero alcanzó así su quinto gol en Copas del Mundo e igualó a Emilio Butragueño, Fernando Hierro y Fernando Morientes como el segundo máximo goleador español en la historia de los Mundiales, solo por detrás de David Villa.

Francia sintió el impacto y, además, sufrió la lesión de William Saliba, quien debió abandonar el campo antes de la media hora. España aprovechó el desconcierto y estuvo cerca de ampliar la diferencia con una brillante jugada colectiva que terminó con un remate desviado de Fabián Ruiz.

Los franceses apenas inquietaron con algunas apariciones de Barcola y un Mbappé muy bien controlado por la defensa española, mientras que Unai Simón respondió con seguridad cada vez que fue exigido.

Pedro Porro sentenció la clasificación

En el complemento, España mantuvo el dominio y volvió a golpear. A los 57 minutos, Pedro Porro inició una pared con Dani Olmo, continuó la jugada dentro del área y definió con un potente remate para vencer a Mike Maignan y marcar el 2-0.

Minutos más tarde, Lamine Yamal llegó a convertir el tercero con una gran acción individual, pero el tanto fue correctamente anulado por posición adelantada.

Francia intentó reaccionar con algunos intentos de Mbappé y Tchouaméni, aunque siempre chocó con una defensa firme. La ocasión más clara llegó a los 81 minutos, cuando Unai Simón salió mal en un mano a mano con Mbappé y dejó el arco vacío. Désiré Doué tuvo el empate servido, pero demoró la definición y el arquero español logró regresar para quedarse con la pelota en una salvada extraordinaria.

En los minutos finales, Mbappé desperdició un tiro libre desde la puerta del área y Dembélé recién encontró el arco en tiempo de descuento con un remate que controló sin inconvenientes Unai Simón.

España va por su segundo título mundial

Con autoridad, orden táctico y una actuación convincente, España selló el 2-0 definitivo y se convirtió en el primer finalista del Mundial 2026.

La selección española buscará conquistar el segundo título de su historia, luego del conseguido en Sudáfrica 2010, cuando enfrente este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey al ganador de la semifinal entre Argentina e Inglaterra. Francia, en cambio, se despidió del certamen tras mostrar su versión más discreta del torneo.