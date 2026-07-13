Francia vs España en el Mundial 2026: pronóstico, favorito y quién ganará según la IA

España y Francia juegan una de las dos semifinales del Mundial 2026. El pronóstico del partido, las probabilidades y el resultado más probable, según la IA.

El Mundial 2026 está llegando a su recta final y este martes 14 de julio se juega la primera de las semifinales, Francia vs España, un partido que desde luego tiene dos caras visibles, Kylian Mbappe y Lamine Yamal pero detrás de estas dos superestrellas, hay un duelo con mucha historia y que para muchos es considerado un clásico del fútbol europeo.

La Selección de Francia llega a este partido con un nivel espectacular y con dos armas que hasta ahora, han sido imparables, Mbappé y Dembelé están mostrando su verdadero potencial y tras eliminar sin grandes complicaciones a Marruecos, confirmaron por qué muchos los consideran los favoritos a llevarse el Mundial.

Kylian Mbappé, una leyenda de Francia en la Copa del Mundo. Mientras que España llega a esta fase todavía sin poder encontrar la mejor versión de su gran estrella, Lamine Yamal todavía no termina de mostrar toda su capacidad, pero en cambio, Luis De la Fuente ha tenido futbolistas como Mikel Merino y Mikel Oryazabal que han sido fundamentales.

Antecedentes entre Francia y España Este duelo es ya para muchos un clásico y será el primero entre estos dos equipos en una Copa del Mundo, desde Alemania 2006, cuando 'Les Bleus' eliminaron a 'La Roja' con un contundente 3-1, sin embargo, los últimos dos partidos terminaron con victoria para España, una en la semifinal de la EURO 2024 y un año más tarde, con un espectacular 5-4.

Total de enfrentamientos: 38

Victorias de Francia: 13

Empates: 8

Victorias de España: 18 Cuándo es el partido entre Francia y España La primer semifinal de la Copa del Mundo se jugará este martes 14 de julio en el Dallas Stadium a las 16 horas (hora de Argentina).