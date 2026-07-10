España derrotó 2-1 a Bélgica sobre el final y se metió en las semifinales del Mundial

España sacó adelante un partido durísimo y venció por 2-1 a Bélgica en los cuartos de final del Mundial 2026 . El equipo dirigido por Luis de la Fuente se impuso con un gol agónico de Mikel Merino a los 87 minutos y aseguró su clasificación a las semifinales, donde se medirá con Francia.

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Desde el inicio, España intentó imponer condiciones con la posesión del balón y generó las primeras aproximaciones sobre el arco defendido por Thibaut Courtois. Lamine Yamal fue uno de los más activos y protagonizó varias jugadas de peligro.

La primera gran polémica llegó a los 12 minutos, cuando Mikel Oyarzabal cayó dentro del área tras un choque con un defensor belga. Los jugadores españoles reclamaron penal, pero el árbitro dejó seguir.

Después de insistir durante buena parte del primer tiempo, España encontró la ventaja a los 29 minutos. Dani Olmo exigió a Courtois con un potente remate y, tras el rebote del arquero, Fabián Ruiz apareció para empujar la pelota al fondo de la red y establecer el 1-0.

Sin embargo, Bélgica reaccionó antes del descanso. A los 40 minutos, Timothy Castagne envió un centro desde la derecha y Charles De Ketelaere conectó de cabeza para vencer a Unai Simón e igualar el encuentro 1-1 , resultado con el que ambos equipos se fueron al entretiempo.

España encontró el premio en los minutos finales

En la segunda mitad, España volvió a tomar la iniciativa y Luis de la Fuente movió el banco con los ingresos de Pedri y Ferran Torres para darle mayor frescura al ataque.

Bélgica también respondió con variantes, incluyendo el ingreso de Romelu Lukaku, aunque la ocasión más clara fue un remate de Maxim De Cuyper que pasó muy cerca del palo.

El partido cambió cuando Courtois sufrió una lesión y tuvo que abandonar el campo, dejando su lugar a Senne Lammens a falta de menos de veinte minutos para el final.

Cuando todo parecía encaminarse al tiempo suplementario, llegó el golpe decisivo. A los 87 minutos, Pau Cubarsí sorprendió con un remate desde la frontal del área que Lammens logró contener parcialmente. El rebote quedó servido para Mikel Merino, que apareció dentro del área para empujar la pelota y marcar el 2-1 definitivo.

Bélgica intentó reaccionar durante los siete minutos de descuento, pero España defendió la ventaja y selló el triunfo que la deposita entre los cuatro mejores del Mundial.

Con este resultado, el seleccionado español continúa su camino hacia el título y afrontará un exigente cruce frente a Francia en busca de un lugar en la gran final de la Copa del Mundo 2026.