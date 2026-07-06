Los mejores memes del triunfo de España y la eliminación de Portugal del Mundial: Cristiano Ronaldo, el elegido

La Roja dejó afuera a CR7 de su última Copa del Mundo, lo que desató una catarata de memes en las redes, sobre todo de los fanáticos argentinos de Lionel Messi

Las redes sociales se llenaron de burlas y memes contra Cristiano Ronaldo después de que España eliminara a Portugal 1-0 en los octavos de final del Mundial 2026, en el Dallas Stadium de Arlington, Texas. El gol de Mikel Merino a los 45 minutos del segundo tiempo cerró el sueño mundialista del astro portugués de 41 años, y los fanáticos argentinos —históricos detractores del “Bicho”— no dejaron pasar la oportunidad.

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CR7 cerró su participación en Copas del Mundo con 11 goles en 26 partidos a lo largo de seis ediciones, un registro histórico que lo convierte en el único futbolista en anotar en seis Mundiales distintos. Fue el primer jugador en disputar partidos de eliminación directa con 41 años o más, y a los 41 años y 138 días se posicionó como el segundo goleador más veterano de la historia de la competición, solo detrás del camerunés Roger Milla. Ninguno de esos récords frenó las burlas en las redes.

El tono de las cargadas no fue exclusivo de Argentina. Desde España, México y otros países llegaron memes similares, aunque los argentinos mantuvieron la delantera en creatividad y volumen de publicaciones. La rivalidad entre los fanáticos de Messi y los de Ronaldo, que atravesó más de una década de debates en redes sociales, encontró en la noche de Dallas su último capítulo mundialista: con el portugués fuera del torneo y el rosarino todavía en carrera, enfrentado a Egipto en los octavos de final.