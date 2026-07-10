Agenda del Mundial: España y Bélgica, los protagonistas de la segunda jornada de cuartos de final

La Copa del Mundo continúa este viernes con un atractivo duelo europeo. El ganador avanzará a las semifinales, donde ya espera Francia.

Los cuartos de final del Mundial 2026 tendrán este viernes un nuevo capítulo con el esperado enfrentamiento entre España y Bélgica, dos selecciones que llegan en un gran momento y buscarán dar un paso más rumbo al título.

España accedió a esta instancia luego de eliminar por 1-0 a Portugal con un agónico gol de Mikel Merino y mantiene su arco invicto en las fases eliminatorias. Bélgica, en tanto, viene de una contundente victoria por 4-1 sobre Estados Unidos y buscará confirmar su gran presente frente a uno de los candidatos.

A qué hora juegan España vs. Bélgica El encuentro se disputará este viernes 10 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles, desde las 16:00 de Argentina (19:00 GMT).

Dónde ver el partido en vivo En Argentina, el encuentro podrá seguirse por las señales que cuentan con los derechos del Mundial 2026 y sus respectivas plataformas de streaming. En España, el partido será transmitido por La 1 de RTVE, RTVE Play y DAZN.