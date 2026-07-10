    • 10 de julio de 2026 - 08:53

    Agenda del Mundial: España y Bélgica, los protagonistas de la segunda jornada de cuartos de final

    La Copa del Mundo continúa este viernes con un atractivo duelo europeo. El ganador avanzará a las semifinales, donde ya espera Francia.

    España - Bélgica.

    España - Bélgica.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Los cuartos de final del Mundial 2026 tendrán este viernes un nuevo capítulo con el esperado enfrentamiento entre España y Bélgica, dos selecciones que llegan en un gran momento y buscarán dar un paso más rumbo al título.

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    España accedió a esta instancia luego de eliminar por 1-0 a Portugal con un agónico gol de Mikel Merino y mantiene su arco invicto en las fases eliminatorias. Bélgica, en tanto, viene de una contundente victoria por 4-1 sobre Estados Unidos y buscará confirmar su gran presente frente a uno de los candidatos.

    A qué hora juegan España vs. Bélgica

    El encuentro se disputará este viernes 10 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles, desde las 16:00 de Argentina (19:00 GMT).

    Dónde ver el partido en vivo

    En Argentina, el encuentro podrá seguirse por las señales que cuentan con los derechos del Mundial 2026 y sus respectivas plataformas de streaming. En España, el partido será transmitido por La 1 de RTVE, RTVE Play y DAZN.

    Lo que está en juego

    El ganador del cruce avanzará a las semifinales del Mundial, donde ya espera Francia, que el jueves derrotó 2-0 a Marruecos y se convirtió en el primer clasificado entre los cuatro mejores del torneo.

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