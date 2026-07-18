Francia e Inglaterra juegan por el tercer puesto: hora, TV y probables formaciones

Francia e Inglaterra buscarán cerrar su participación en el Mundial 2026 con un lugar en el podio. El partido por el tercer puesto se disputará este sábado 18 de julio, desde las 18 de Argentina , en el Estadio de Miami.

Arrancan las semifinales del Mundial 2026: días, horarios y dónde ver en vivo Francia - España

España venció con autoridad a Francia 2-0 y es finalista del Mundial 2026: espera por Argentina o Inglaterra

Ambas selecciones llegan golpeadas después de quedar a un paso de la definición. Francia perdió 2-0 frente a España , mientras que Inglaterra cayó 2-1 ante la Selección argentina en una semifinal que se resolvió sobre el final.

Los entrenadores podrían realizar modificaciones debido al desgaste acumulado durante el torneo, aunque mantendrían a sus principales figuras ofensivas.

Las alineaciones todavía no fueron confirmadas y podrían sufrir cambios antes del inicio.

Mbappé también juega por la Bota de Oro

Además del tercer lugar, el encuentro tendrá incidencia en la disputa por el premio al máximo goleador del Mundial. Kylian Mbappé suma ocho tantos, mientras que Harry Kane y Jude Bellingham llevan seis cada uno.

El francés tendrá su última oportunidad para superar a Lionel Messi en la carrera por la Bota de Oro, aunque el capitán argentino todavía deberá disputar la final frente a España.

Francia e Inglaterra se enfrentaron tres veces en Copas del Mundo. Los ingleses ganaron en las fases de grupos de 1966 y 1982, mientras que el seleccionado francés se impuso 2-1 en los cuartos de final de Qatar 2022.