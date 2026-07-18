En un partidazo, Inglaterra venció por 6-4 a Francia y se quedó con el tercer puesto en la Copa del Mundo

Inglaterra cerró su participación en el Mundial 2026 con una actuación memorable . En un partido repleto de emociones, derrotó 6-4 a Francia en el Hard Rock Stadium de Miami y se adueñó del tercer puesto del torneo, logrando así su segunda mejor actuación histórica en una Copa del Mundo, solo por detrás del título conquistado en 1966 .

El diario The Guardian pidió que Inglaterra restablezca negociaciones con la Argentina por las Islas Malvinas

El encuentro quedó registrado en los libros de historia por la cantidad de goles convertidos. Con diez tantos, se transformó en el partido con más goles disputado por el tercer puesto en un Mundial, superando el 6-3 con el que Francia derrotó a Alemania Federal en Suecia 1958 .

Los ingleses golpearon desde el inicio y construyeron una ventaja que parecía definitiva. Declan Rice abrió el marcador a los dos minutos y luego llegaron los tantos de Ezri Konsa y dos apariciones de Bukayo Saka para irse al descanso con un contundente 4-0 .

Sin embargo, Francia reaccionó en el complemento y le puso dramatismo al duelo. Kylian Mbappé descontó por duplicado y Ousmane Dembélé también marcó dos veces, mientras que Bradley Barcola aportó otro tanto para acercar a los dirigidos por Didier Deschamps.

Cuando el partido parecía abierto, Inglaterra encontró tranquilidad con un penal convertido por Saka, que completó su hat-trick, y más tarde Jude Bellingham selló el 6-4 definitivo con una gran definición .

Un resultado histórico para Inglaterra

Con este triunfo, los Three Lions consiguieron por primera vez un tercer puesto mundialista. Hasta ahora, sus mejores campañas habían sido el título de 1966 y los cuartos lugares obtenidos tras perder los partidos por el tercer puesto en Italia 1990 y Rusia 2018.

Para Francia, en cambio, el encuentro marcó el cierre de un ciclo. Didier Deschamps dirigió su último partido al frente del seleccionado después de casi 14 años, período en el que conquistó el Mundial de Rusia 2018, la UEFA Nations League 2020/21 y fue subcampeón del mundo en Qatar 2022.

Mbappé terminó como máximo goleador

Pese a la derrota, Kylian Mbappé tuvo una destacada actuación al convertir dos goles y finalizar el Mundial 2026 como máximo artillero del certamen con 10 conquistas, superando los ocho tantos de Lionel Messi.

Ahora solo resta disputarse el encuentro más esperado del campeonato. Este domingo, desde las 16 (hora argentina), Argentina y España definirán al nuevo campeón del mundo en Nueva York.