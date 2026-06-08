    • 8 de junio de 2026 - 08:49

    Un terremoto de magnitud 7,8 sacudió Filipinas y activó alertas de tsunami en varios países del Pacífico

    El sismo, registrado frente a la isla de Mindanao, dejó al menos 15 muertos y más de 130 heridos. Las autoridades ordenaron evacuaciones preventivas ante el riesgo de olas de gran tamaño.

    Terremoto en Filipinas de magnitud 7,8.

    Terremoto en Filipinas de magnitud 7,8.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un fuerte terremoto sacudió este lunes el sur de Filipinas y provocó una amplia alerta de tsunami en distintos países de la cuenca del Pacífico. El movimiento sísmico tuvo una magnitud revisada de 7,8 y se registró frente a la isla de Mindanao, una de las regiones más pobladas del archipiélago.

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    Según los primeros reportes oficiales, el fenómeno dejó al menos 15 muertos y más de 130 heridos, aunque las autoridades advirtieron que el número de víctimas podría aumentar a medida que avanzan las tareas de rescate en las zonas afectadas.

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    Terremoto en Filipinas. Foto: REUTERS.

    Terremoto en Filipinas. Foto: REUTERS.

    El epicentro se localizó frente a la provincia de Sarangani, cerca de la ciudad de General Santos, donde se registraron derrumbes, daños estructurales, cortes de energía y problemas en las comunicaciones. También se reportaron deslizamientos de tierra en distintos sectores de Mindanao.

    Tras el sismo, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico emitió advertencias para Filipinas y otros países de la región. Las autoridades alertaron sobre la posibilidad de olas superiores a un metro en algunas zonas costeras y recomendaron a la población evacuar hacia terrenos elevados. La advertencia alcanzó además a Indonesia, Palaos, Taiwán, Papúa Nueva Guinea y sectores de Japón.

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    Terremoto en Filipinas. Foto: REUTERS.

    Terremoto en Filipinas. Foto: REUTERS.

    El terremoto ocurrió en una de las áreas con mayor actividad sísmica del planeta. Filipinas forma parte del denominado "Anillo de Fuego del Pacífico", una extensa zona donde se concentra gran parte de los terremotos y erupciones volcánicas del mundo.

    Los equipos de emergencia continúan trabajando entre los escombros mientras se monitorean posibles réplicas. Las autoridades filipinas mantienen el estado de alerta y evalúan el alcance total de los daños provocados por uno de los sismos más fuertes registrados en el país en los últimos años.

    Los videos del terremoto en Filipinas:

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