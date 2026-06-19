El terrible castigo a una famosa cantante de Irán: recibirá 74 latigazos por dar un show sin velo

Un tribunal de Irán condenó a Parastoo Ahmadi, una joven cantante, a 74 latigazos y dos años de prohibición para ejercer actividades artísticas . El castigo fue por un motivo: transmitió un concierto online en el que apareció sin velo , desafiando de lleno las estrictas normas de la República Islámica.

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La sentencia, emitida por el Tribunal Penal de Qom, incluyó además dos años de prohibición para salir del país y la misma cantidad de tiempo sin poder cantar. La noticia se conoció a través de la propia cuenta de Instagram de Ahmadi, donde también se informó que otros ocho integrantes del equipo y músicos recibieron la misma condena correctiva.

El episodio que provocó la sanción ocurrió el 11 de diciembre de 2024, cuando Ahmadi publicó en YouTube un video de 27 minutos titulado como un “concierto hipotético”. La artista se mostró con un vestido largo negro, hombros descubiertos y sin el tradicional velo, acompañada por cuatro músicos en un histórico caravasar.

Con este gesto, Ahmadi desafió el código de vestimenta obligatorio y la prohibición de cantar en público para mujeres.

En Irán, las mujeres no pueden grabar discos y solo pueden dar conciertos para un público exclusivamente femenino, sin cámaras ni fotos. La reacción de las autoridades fue inmediata: en menos de 24 horas, la Justicia presentó una denuncia por “atentar contra la moral pública” y por no respetar las “normas legales y religiosas”.

Un país en tensión por el uso del velo

El caso de Parastoo Ahmadi se da en un contexto de fuerte tensión social en Irán por el uso del velo. Dos años atrás, la muerte de Mahsa Amini tras ser detenida por no llevar bien puesto el hiyab desató protestas masivas y un movimiento de desobediencia civil.

Desde entonces, muchas mujeres iraníes dejaron de usar el velo en las calles de Teherán y otras ciudades, y desde comienzos de 2025 las autoridades dejaron de aplicar con rigor la ley que obliga a cubrirse la cabeza.

Hoy, es común ver a mujeres sin velo en espacios públicos, aunque los riesgos y las sanciones siguen latentes.

Antecedentes y repercusiones

No es la primera vez que Ahmadi enfrenta problemas con la Justicia iraní. Ya había sido denunciada por publicar la canción De la sangre de la juventud de la patria durante las protestas por la muerte de Amini en 2022.

El caso reavivó el debate sobre los derechos de las mujeres y la libertad artística en Irán, donde las restricciones siguen siendo severas y cualquier gesto de rebeldía puede costar caro.