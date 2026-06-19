China lanzó la preventa de robots humanoides en tamaño real: están pensados para acompañar y se podrán personalizar

La promesa del robot humanoide doméstico fue bastante clara: una máquina capaz de ordenar la casa, cargar bolsas, preparar un café o ayudar a personas mayores. Algo entre mayordomo, asistente y electrodoméstico con piernas. Pero el primer gran salto comercial de 2026 parece ir por otro camino mucho más raro: robots diseñados no tanto para trabajar, sino para acompañar.

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00:12DV Gizmodo ESContinue watchingLos chatbots ya pueden escucharnos, aconsejarnos y hacernos compañía, pero hay algo de las relaciones humanas que nunca van a poder copiarafter the adThe video player is currently playing an ad. You can skip the ad in 5 sec with a mouse or keyboard

UBTECH Robotics abrió la preventa en China de su U1, un robot humanoide “hiperbiónico” de tamaño real orientado a la compañía emocional. La compañía habría acumulado cerca de 4.000 reservas en diez días y más de 10 millones de yuanes en depósitos, aunque conviene marcar el matiz desde el principio: hablamos de preventas con depósito, no necesariamente de ventas finales cerradas.

El U1 forma parte de UWORLD, la nueva marca de consumo de UBTECH. De acuerdo con Gasgoo, la preventa comenzó el 2 de junio en JD.com y el producto tendrá una presentación oficial el 30 de junio. La reserva exige un depósito de 3.000 yuanes y las entregas iniciales están previstas antes del 15 de septiembre.

La idea no es venderlo como robot industrial ni como plataforma abierta para desarrolladores. De hecho, la propia ficha de preventa citada por Gasgoo indica que no permite desarrollo secundario. Su propuesta está más cerca de una máquina de presencia: conversar, recordar interacciones, reaccionar con gestos, mover la cabeza, parpadear y construir una especie de vínculo personalizado con el usuario.

Dos modelos, tamaño humano y una autonomía bastante limitada

El U1 llega en dos versiones. El modelo masculino mide 1,83 metros y pesa 42 kilos, mientras que el femenino mide 1,68 metros y pesa 35,2 kilos. Ambos tienen 88 grados de libertad, conectividad WiFi, apariencia personalizable y una batería que ofrece entre 2 y 4 horas de uso por carga.

Ese último dato baja bastante la fantasía a tierra. Un robot humanoide de compañía que necesita recargarse cada pocas horas todavía está lejos de ser una presencia continua en el hogar. Puede funcionar como objeto de lujo, curiosidad tecnológica o experiencia de interacción, pero no como compañero permanente sin pausas ni logística.

Solo para adultos

La compañía está apuntando a un público adulto. The Standard señala que el producto solo está disponible para mayores de edad, y medios chinos como Tencent recogen que la línea se promociona como un robot de compañía emocional con versiones masculina y femenina.

Ahí empieza el debate más delicado. No estamos ante un altavoz inteligente con ruedas. UBTECH está vendiendo una figura antropomórfica, personalizable, con memoria y apariencia humana. Eso abre preguntas sobre privacidad, dependencia emocional, límites de la personalización y hasta derechos de imagen si los usuarios empiezan a pedir modelos demasiado parecidos a personas reales.