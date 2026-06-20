    • 20 de junio de 2026 - 12:38

    Los videos más impactantes del incendio en un hotel all inclusive de Republica Dominicana

    Las imágenes tomadas por los turistas registraron el avance del fuego sobre los techos de palma del all inclusive.

    Incendio en un hotel de Bayahíbe (Foto: Leonardo Carmignani)

    Incendio en un hotel de Bayahíbe (Foto: Leonardo Carmignani)

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un hotel all inclusive de República Dominicana se incendió este viernes, hecho que provocó la muerte de una turista italiana y heridas en cientos de huéspedes en la costa de Bayahíbe, en la región caribeña de La Romana.

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    El siniestro, que obligó a evacuar a 1690 huéspedes, se propagó rápidamente debido a que gran parte de las estructuras estaban construidas con techo de palma, un material altamente inflamable.

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    Las imágenes y los videos difundidos a través de las redes sociales mostraron la magnitud del fuego y la densa humareda negra que cubrió el área de la playa y las zonas comunes del complejo.

    En filmaciones captadas por los turistas y mediante el uso de drones, se observó cómo las llamas devoraron los techos de palma de los bungalows principales mientras los huéspedes corrían hacia la orilla del mar para resguardarse del monóxido de carbono.

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