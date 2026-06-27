    • 27 de junio de 2026 - 21:07

    La carta de renuncia de Manuel Adorni: "Me han tratado de delincuente y corrupto"

    El exjefe de Gabinete difundió un extenso mensaje tras dejar el Gobierno. Defendió su gestión, negó haber cometido hechos de corrupción y aseguró que demostrará su inocencia ante la Justicia.

    Manuel Adorni.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Horas después de oficializar su salida del Gobierno nacional, Manuel Adorni difundió la carta con la que presentó su renuncia como jefe de Gabinete. En el texto, el ahora exfuncionario defendió su actuación durante la gestión de Javier Milei, cuestionó las acusaciones en su contra y sostuvo que nunca cometió hechos de corrupción.

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    Uno de los pasajes más fuertes del escrito señala: "Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción". Además, afirmó que durante los últimos meses fue blanco de una "carnicería mediática" y aseguró que las denuncias afectaron tanto a él como a su familia.

    En la carta, Adorni insistió en que responderá a las acusaciones en el ámbito judicial y manifestó su confianza en que podrá demostrar su inocencia. También sostuvo que deja el cargo con la "conciencia tranquila" y convencido de haber actuado con honestidad durante su paso por la administración nacional.

    El exjefe de Gabinete aprovechó además para agradecer al presidente Javier Milei por la confianza depositada en él y ratificó su respaldo al rumbo del Gobierno. En el tramo final del mensaje expresó su deseo de que la gestión continúe avanzando y se despidió con un "Hasta siempre".

    La renuncia de Adorni se produjo en medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y de una fuerte presión política que terminó precipitando su salida del Ejecutivo, pese al respaldo que el Presidente le había brindado públicamente durante los últimos meses.

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