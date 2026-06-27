Fuerte operativo de seguridad en Casa Rosada y Quinta de Olivos por una amenaza de bomba

Un llamado anónimo al 911 activó un importante operativo en la sede del Gobierno y en la residencia presidencial. Javier Milei permaneció en Olivos mientras trabajaban las brigadas especializadas.

Las fuerzas de seguridad desplegaron este sábado por la noche un importante operativo en la Casa Rosada y en la Quinta Presidencial de Olivos luego de que un llamado anónimo alertara sobre la supuesta colocación de un explosivo en la sede del Gobierno nacional. La amenaza obligó a activar de inmediato los protocolos previstos para este tipo de situaciones.

Como parte del procedimiento, trabajaron efectivos de la Policía Federal, brigadas antiexplosivos, bomberos, personal de Defensa Civil, ambulancias y perros especializados en la detección de explosivos. El despliegue se realizó tanto en la Casa Rosada como en la residencia presidencial de Olivos, donde se encontraba el presidente Javier Milei.

Pese a la amenaza, el mandatario no fue evacuado. Las autoridades resolvieron mantenerlo en la Quinta de Olivos mientras se desarrollaban las inspecciones y se revisaban los distintos sectores de ambos edificios oficiales.