    • 28 de junio de 2026 - 20:55

    Marcelo Orrego felicitó a Diego Santilli por su designación como jefe de Gabinete

    El gobernador de San Juan saludó al flamante jefe de Gabinete de la Nación y expresó su deseo de continuar fortaleciendo el trabajo conjunto entre la Provincia y el Gobierno nacional.

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    Diego Santilli y Marcelo Orrego. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, felicitó este domingo a Diego Santilli tras su designación como nuevo jefe de Gabinete de Ministros de la Nación y destacó la importancia de mantener una agenda de trabajo coordinada entre el Gobierno nacional y la provincia.

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    A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, el mandatario sanjuanino saludó al dirigente del PRO por asumir una de las funciones más relevantes dentro del gabinete del presidente Javier Milei.

    "Felicitaciones a Diego Santilli por asumir la responsabilidad de ser Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación", escribió Orrego en el inicio de su publicación. "Felicitaciones a Diego Santilli por asumir la responsabilidad de ser Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación", escribió Orrego en el inicio de su publicación.

    Además, el gobernador manifestó su expectativa de que la nueva etapa permita consolidar el vínculo institucional entre ambas administraciones.

    "Deseo el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, con la certeza de que el trabajo conjunto entre la Nación y nuestra provincia será fundamental para seguir generando oportunidades y construir un mejor futuro para los sanjuaninos y para todos los argentinos", expresó. "Deseo el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, con la certeza de que el trabajo conjunto entre la Nación y nuestra provincia será fundamental para seguir generando oportunidades y construir un mejor futuro para los sanjuaninos y para todos los argentinos", expresó.

    El mensaje de Orrego llegó poco después de que el presidente Javier Milei confirmara oficialmente que Santilli reemplazará a Manuel Adorni al frente de la Jefatura de Gabinete. El dirigente, que hasta ahora se desempeñaba como ministro del Interior, asumirá formalmente el cargo el próximo martes.

    Con este gesto, el gobernador sanjuanino ratificó su voluntad de mantener una relación institucional con la Casa Rosada y de continuar impulsando políticas coordinadas entre la Nación y San Juan en áreas consideradas estratégicas para el desarrollo de la provincia.

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