Marcelo Orrego felicitó a Diego Santilli por su designación como jefe de Gabinete

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, felicitó este domingo a Diego Santilli tras su designación como nuevo jefe de Gabinete de Ministros de la Nación y destacó la importancia de mantener una agenda de trabajo coordinada entre el Gobierno nacional y la provincia.

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Felicitaciones a @diegosantilli por asumir la responsabilidad de ser Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación. Deseo el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, con la certeza de que el trabajo conjunto entre la Nación y nuestra provincia será fundamental para seguir generando…

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, el mandatario sanjuanino saludó al dirigente del PRO por asumir una de las funciones más relevantes dentro del gabinete del presidente Javier Milei.

"Felicitaciones a Diego Santilli por asumir la responsabilidad de ser Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación", escribió Orrego en el inicio de su publicación. "Felicitaciones a Diego Santilli por asumir la responsabilidad de ser Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación", escribió Orrego en el inicio de su publicación.

"Deseo el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, con la certeza de que el trabajo conjunto entre la Nación y nuestra provincia será fundamental para seguir generando oportunidades y construir un mejor futuro para los sanjuaninos y para todos los argentinos", expresó. "Deseo el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, con la certeza de que el trabajo conjunto entre la Nación y nuestra provincia será fundamental para seguir generando oportunidades y construir un mejor futuro para los sanjuaninos y para todos los argentinos", expresó.

El mensaje de Orrego llegó poco después de que el presidente Javier Milei confirmara oficialmente que Santilli reemplazará a Manuel Adorni al frente de la Jefatura de Gabinete. El dirigente, que hasta ahora se desempeñaba como ministro del Interior, asumirá formalmente el cargo el próximo martes.

Con este gesto, el gobernador sanjuanino ratificó su voluntad de mantener una relación institucional con la Casa Rosada y de continuar impulsando políticas coordinadas entre la Nación y San Juan en áreas consideradas estratégicas para el desarrollo de la provincia.