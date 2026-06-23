Orrego destacó los avances educativos a través de los programas "Comprendo y Aprendo" y "Transformar la Secundaria"

El gobernador Marcelo Orrego encabezó el acto de entrega del Sello “Compromiso por la Alfabetización” , una distinción destinada a reconocer a las fundaciones, empresas y organizaciones que acompañan y cofinancian las principales políticas educativas de la provincia.

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La actividad reunió a representantes del sector privado, Gustavo Castagnino, presidente del Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE), Laura Adámoli, por la Fundación Banco San Juan, referentes educativos, en una jornada que puso en evidencia resultados concretos y una visión compartida: construir el San Juan del futuro desde las aulas .

Durante el acto, el Gobierno provincial presentó los avances de los dos programas que constituyen los pilares pedagógicos de la gestión: el Plan Provincial de Alfabetización “Comprendo y Aprendo” y “Transformar la Secundaria”, iniciativas que forman parte de una política de Estado orientada a preparar a las nuevas generaciones para los desafíos de las próximas décadas.

“No gobernamos para las próximas elecciones, gobernamos para las próximas generaciones. Si hoy podemos mostrar estos resultados, es porque decidimos que la educación fuera una prioridad y porque tenemos a quienes nos acompañan en ese camino”, expresó Orrego. “No gobernamos para las próximas elecciones, gobernamos para las próximas generaciones. Si hoy podemos mostrar estos resultados, es porque decidimos que la educación fuera una prioridad y porque tenemos a quienes nos acompañan en ese camino”, expresó Orrego.

Uno de los momentos más emotivos del acto fue la lectura en vivo de estudiantes que iniciaron el programa con dificultades de lectura y hoy leen con fluidez, así como la presentación de proyectos desarrollados por escuelas secundarias en el marco de Transformar la Secundaria.

Aprender a leer: el cimiento sobre el que se construye el futuro

El primer eje de la jornada estuvo centrado en el Plan Provincial de Alfabetización “Comprendo y Aprendo”, considerado la base sobre la que se sostienen todos los demás aprendizajes.

Los resultados presentados mostraron una mejora de 3,6 puntos porcentuales en fluidez lectora en apenas un año en las 153 escuelas comparables evaluadas. Además, el 99% de los estudiantes participó de las mediciones, lo que convierte a la evaluación en una radiografía prácticamente censal del sistema educativo.

El programa, que alcanzaba al 38% de las escuelas en 2024, llegó al 76% durante 2025 y avanzará hacia la cobertura total del sistema educativo provincial en 2026. San Juan, además, se convirtió en la primera provincia del país en incorporar al plan a estudiantes de tercer grado, nivel inicial y educación especial.

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, destacó la importancia de contar con información precisa para orientar las decisiones pedagógicas. “Medimos, evaluamos y rendimos cuentas porque esta política educativa es concreta, seria y sostenida en el tiempo. Un chico que no lee con fluidez no puede comprender, no puede resolver un problema, no puede aprender. Por eso empezamos por la lectura”, señaló.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada estuvo protagonizado por estudiantes de segundo grado de primaria, quienes subieron al escenario para leer en vivo y compartir con los presentes los avances alcanzados gracias al programa, recibiendo una ovación del público.

Aprender con sentido: la escuela conectada con el mundo real

El segundo pilar estuvo dedicado a “Transformar la Secundaria”, el programa que busca renovar la experiencia educativa en el nivel medio mediante nuevas metodologías de enseñanza, fortalecimiento de capacidades en Matemática y Lengua, incorporación de robótica, aprendizaje basado en proyectos y construcción del proyecto de vida de los estudiantes.

Actualmente, la iniciativa alcanza a 100 escuelas secundarias y prevé llegar a las 270 instituciones de la provincia en 2027.

Los datos presentados muestran avances significativos. En Matemática de cuarto año, las escuelas con mayor trayectoria dentro del programa registraron una mejora promedio del 17,9% en respuestas correctas. Además, el balance acumulado refleja la capacitación de 709 docentes y la formación de 100 equipos directivos.

A ello se suma un indicador que refleja el impacto de la propuesta en las comunidades educativas: el 98,5% de los docentes participantes afirmó que recomendaría la formación a un colega.

En este marco, las prácticas profesionalizantes ocuparon un lugar central como herramienta para conectar la escuela con el entramado productivo sanjuanino. Durante el encuentro se compartieron testimonios de estudiantes que, tras realizar sus prácticas en empresas locales, lograron insertarse laboralmente en esos mismos espacios.

También un alumno relató en primera persona cómo su participación en el programa transformó su experiencia escolar, mientras que una docente describió los cambios observados en su institución antes y después de la implementación de la propuesta.

Una política educativa para las próximas generaciones

Más allá de los programas específicos, el acto dejó planteado un horizonte más amplio: la educación como política de Estado y como principal motor para construir una provincia más productiva, ordenada y con mayores oportunidades.

En ese sentido, Orrego vinculó los resultados alcanzados con una visión de gobierno que apuesta a la planificación de largo plazo y al trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado.

Las políticas educativas provinciales se sostienen a partir de una alianza público-privada que articula esfuerzos con el Grupo de Fundaciones y Empresas, Fundación Banco San Juan y numerosas organizaciones que acompañan los procesos de formación de los estudiantes. En reconocimiento a ese compromiso, 23 organizaciones recibieron el Sello “Compromiso por la Alfabetización”.

La construcción de ese futuro también se apoya en decisiones de gestión que facilitan el acceso y la permanencia de los estudiantes en las aulas. Entre ellas, el Boleto Educativo Gratuito, que contribuyó a una disminución del 39,13% en las inasistencias registradas en el nivel secundario entre 2024 y 2025, al pasar de 38.931 a 23.697 ausencias.

El dato refleja una relación directa entre las políticas de acompañamiento y los aprendizajes: más estudiantes presentes en las escuelas significan más oportunidades para aprender, desarrollarse y construir un proyecto de vida.