Orrego en Hackeando San Juan ponderó el uso responsable de la IA: "Esto ya no es el futuro, es el presente"

En un escenario cada vez más atravesado por la tecnología, el gobernador de Marcelo Orrego aseguró que la inteligencia artificial ya no es un debate de futuro, sino una herramienta del presente que debe ser utilizada con “mucha responsabilidad” y con una mirada integral en áreas clave como la salud, la educación y la agroindustria.

Orrego reivindicó la "transformación educativa", anunció inauguraciones en Jáchal y hasta elogió a Messi

En el aniversario de Jáchal, Orrego inauguró obras clave para la seguridad, el agua potable, la salud y la conectividad

Las declaraciones se dieron durante su participación en el evento Hackeando San Juan, donde el mandatario provincial valoró estos espacios de encuentro entre emprendedores, estudiantes y el sector productivo, a los que definió como fundamentales para pensar el desarrollo de la provincia.

“Esto ya no es el futuro, es el presente”, planteó Orrego al referirse a la inteligencia artificial, y remarcó que su incorporación debe atravesar todos los ámbitos de gestión y producción, pero con criterios claros de cuidado, formación y uso responsable.

En ese sentido, el gobernador advirtió que la IA abre oportunidades, pero también desafíos. Mencionó riesgos vinculados a la seguridad digital, como los hackeos o los usos indebidos de la tecnología, y planteó la necesidad de que los jóvenes comprendan tanto su potencial positivo como sus posibles impactos negativos.

Orrego también vinculó el desarrollo de la inteligencia artificial con dos procesos globales que, según señaló, s e están acelerando: la transición energética y el crecimiento de la economía del conocimiento.

De izquierda a derecha: Pablo Dellazoppa, gerente general de Diario de Cuyo; Marcelo Orrego, gobernador de San Juan; Andrés Montes, gerente comercial de Diario de Cuyo; Cesar Forciniti, gerente de ATA y Raúl Olivera, presidente de Compañía de Negocios.

En esa línea, sostuvo que la transformación energética requiere de minerales críticos como el cobre y el litio, recursos en los que San Juan busca consolidarse como un actor relevante a nivel nacional.

“San Juan es protagonista”, afirmó al remarcar la cantidad de proyectos mineros vinculados al cobre en la provincia.

El mandatario explicó además que la tecnología y la innovación no pueden pensarse de manera aislada, sino como parte de un mismo ecosistema que incluye conectividad, desarrollo científico y formación de recursos humanos.

El rol del Estado y el diálogo

Otro de los ejes del mensaje estuvo puesto en el rol del Estado frente a la economía del conocimiento. Orrego sostuvo que los gobiernos deben acompañar los procesos de innovación y abrir espacios para el diálogo entre distintos sectores.

En ese sentido, destacó la importancia de generar “conversaciones” entre actores públicos, privados, emprendedores y estudiantes, con el objetivo de ordenar el crecimiento tecnológico y aprovechar sus beneficios de manera equilibrada.

Finalmente, valoró la realización de jornadas como Hackeando San Juan, a las que consideró claves para promover el desarrollo conjunto y no individual de los ecosistemas de innovación.