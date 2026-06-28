    • 28 de junio de 2026 - 20:20

    Javier Milei anunció que Diego Santilli es el nuevo jefe de Gabinete en remplazo de Manuel Adorni

    El presidente y el ahora ex ministro del Interior se reunieron este domingo en la Quinta de Olivos tras la salida de Manuel Adorni. El anuncio llegó después a través de la cuenta X del libertario.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El presidente Javier Milei confirmó este domingo que Diego Santilli será el nuevo jefe de Gabinete de la Nación, en reemplazo de Manuel Adorni, quien dejó el cargo el sábado. El anuncio llegó apenas 24 horas después de la renuncia y puso fin a las especulaciones que durante la jornada señalaban al actual ministro del Interior como el principal candidato para ocupar el puesto.

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    La oficialización se produjo a las 20, luego de una reunión entre Milei y Santilli en la Quinta de Olivos. A través de su cuenta de X, el mandatario publicó una fotografía junto al dirigente del PRO y a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y confirmó que la jura se realizará el próximo martes a las 16.

    "Aquí junto al nuevo Jefe de Gabinete de Ministros Diego Santilli y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo. La jura será el día martes a las 16:00", escribió el Presidente. "Aquí junto al nuevo Jefe de Gabinete de Ministros Diego Santilli y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo. La jura será el día martes a las 16:00", escribió el Presidente.

    La apuesta política de Milei

    Según trascendió, la decisión fue tomada directamente por el presidente, quien respaldó a Santilli tras ocho meses al frente del Ministerio del Interior. En la Casa Rosada destacan su capacidad para negociar con gobernadores, sostener el diálogo con el Congreso y construir consensos para avanzar con la agenda legislativa del oficialismo.

    Otro de los aspectos valorados fue la relación que consolidó con Karina Milei y con el asesor presidencial Santiago Caputo, dos figuras de fuerte influencia dentro del Gobierno. Esa confianza interna fue uno de los factores que terminó inclinando la balanza a su favor.

    Del Ministerio del Interior a la Jefatura de Gabinete

    Santilli asumió como ministro del Interior en noviembre de 2025 y desde entonces tuvo un rol central en la articulación política del Gobierno. Encabezó las negociaciones con gobernadores, coordinó acuerdos parlamentarios y participó en la construcción de mayorías para la aprobación de proyectos impulsados por el Ejecutivo.

    Durante la crisis que desembocó en la salida de Adorni también quedó al frente de las conversaciones con legisladores y mandatarios provinciales para sostener la gobernabilidad, una tarea que fortaleció su posición dentro del gabinete.

    Una extensa trayectoria en la función pública

    Contador público egresado de la Universidad de Buenos Aires, Diego Santilli desarrolló una carrera de más de tres décadas en la administración pública. Fue legislador porteño, ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires, senador nacional y vicejefe de Gobierno porteño durante las gestiones de Horacio Rodríguez Larreta.

    En 2021 fue elegido diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y, tras acercarse políticamente al oficialismo libertario, fue convocado por Milei para ocupar el Ministerio del Interior.

    Con esta designación, Santilli se convertirá en el cuarto jefe de Gabinete desde que Javier Milei asumió la Presidencia en diciembre de 2023 y tendrá la responsabilidad de coordinar la gestión del Ejecutivo y conducir la relación política con las provincias y el Congreso.

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