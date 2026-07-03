Avance  para la inclusión: Caucete inauguró el nuevo Espacio de Desarrollo Integral de Mujeres y Diversidades

En un acto cargado de emoción y compromiso social, el municipio de Caucete dejó oficialmente inaugurado el nuevo edificio del Espacio de Desarrollo Integral de Mujeres y Diversidades . El flamante centro, que ya se encuentra plenamente operativo, está ubicado estratégicamente en Diagonal Sarmiento 334 (entre Mariano Moreno y Rodríguez y Olmos), en pleno corazón geográfico y comercial del departamento.

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Este nuevo avance institucional busca consolidar y potenciar las políticas públicas de acompañamiento, contención, formación y promoción de derechos. Si bien su nombre destaca a las mujeres y diversidades, su abordaje será transversal, alcanzando también a personas con discapacidad, personas mayores, familias y emprendedores cauceteros .

Romina Rosas , intendenta de Caucete explicó que la mudanza a este nuevo domicilio responde a una necesidad estrictamente comunitaria. El objetivo era encontrar un espacio más amplio, accesible y visible. Al estar situado en la arteria principal del departamento, el centro queda a pasos de bancos, farmacias, comercios e instituciones clave, lo que facilita notablemente el traslado y la llegada de los vecinos y vecinas de distintas zonas.

"Este espacio no es solo una casa nueva, sino un lugar que alberga, contiene y acompaña a muchas personas que necesitan herramientas para salir adelante", remarcó la intendenta durante la inauguración.

Uno de los ejes conceptuales más fuertes que se destacaron en la presentación es la descentralización de la asistencia. La intendenta enfatizó que el verdadero desafío de la gestión es lograr que las políticas públicas salgan de los escritorios y caminen el territorio.

"Salir a la calle ha sido una constante permanente de nuestra gestión. Sabemos que muchas mujeres están ocupadas en sumar una plata más para llevar un plato de comida a la mesa, y por eso también nos ocupamos de llegar con un espacio itinerante a las zonas donde ellas no siempre pueden acercarse", expresó la jefa comunal.

En ese sentido, el nuevo centro no funcionará como un ente estático, sino como la base de operaciones de un Estado municipal que busca "salir a encontrar" a quienes más lo necesitan, rompiendo las barreras geográficas del departamento.

Formación y autonomía económica

El Espacio de Desarrollo Integral mantendrá y ampliará una grilla de actividades pensadas para el progreso real de la comunidad. Las principales líneas de acción acordadas para este ciclo incluyen:

Capacitaciones y cursos de oficio: herramientas técnicas para la inserción laboral rápida.

herramientas técnicas para la inserción laboral rápida. Acompañamiento a emprendedores: asesoramiento integral, clínicas de proyectos y espacios de visibilización para la economía social.

asesoramiento integral, clínicas de proyectos y espacios de visibilización para la economía social. Talleres de contención: espacios terapéuticos, de escucha activa y de fortalecimiento personal y comunitario.

espacios terapéuticos, de escucha activa y de fortalecimiento personal y comunitario. Promoción de la autonomía económica: programas específicos para dotar a las mujeres y diversidades de independencia financiera, clave para romper círculos de vulnerabilidad.

"Muchas mujeres empezaron a encontrar en este lugar herramientas para crecer, para capacitarse, para emprender y para transformar su realidad", subrayó Rosas, agregando que la nueva infraestructura permitirá sostener y mejorar notablemente la calidad de las actividades destinadas también a la niñez, personas con discapacidad y adultos mayores.

Un faro de referencia para el futuro caucetero

Con esta inauguración, la Municipalidad de Caucete reafirma su compromiso político y social con la inclusión legal, la igualdad de oportunidades y el desarrollo social. La nueva sede no es sólo un cambio de dirección; se consolida a partir de hoy como un punto de referencia ineludible para la comunidad y una herramienta concreta destinada a transformar la realidad cotidiana de cientos de familias cauceteras.