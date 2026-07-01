    • 1 de julio de 2026 - 08:52

    Caucete: desvalijaron una tradicional finca y hasta se llevaron la puerta principal

    El robo ocurrió en una propiedad ubicada en Pozo de los Algarrobos.

    Policía.

    Policía.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una tradicional finca del departamento Caucete fue blanco de un importante robo durante las últimas horas. Delincuentes ingresaron a la vivienda principal de la propiedad y la desvalijaron por completo, al punto de llevarse incluso la puerta de ingreso.

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    El hecho fue denunciado el lunes por la tarde por el casero del establecimiento, quien trabaja en la conocida Finca Del Bono, ubicada en la intersección de calle Colón y Callejón Correa, en el distrito de Pozo de los Algarrobos.

    De acuerdo con las primeras averiguaciones, el hombre se había ausentado de la finca durante la mañana del domingo y regresó recién al mediodía del lunes. Al volver encontró el candado de acceso violentado y descubrió que desconocidos habían ingresado a la vivienda de los propietarios para cometer el robo.

    Por la cantidad y el tamaño de los objetos sustraídos, los investigadores creen que participaron varias personas. Entre los elementos robados figuran un aire acondicionado, un televisor de 42 pulgadas, un lavarropas, una cocina, un parlante, una garrafa, una batería, dos ruedas de una motocicleta y distintos efectos personales. Además, los delincuentes desmontaron y se llevaron la puerta principal de la casa.

    Tras la denuncia, efectivos policiales realizaron las primeras pericias en el lugar y dieron intervención a la UFI Delitos contra la Propiedad.

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