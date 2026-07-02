La UNSJ ancló en Caucete: inauguraron aulas híbridas para el dictado de tecnicaturas universitarias

En un paso trascendental para la educación del departamento, el municipio de Caucete , junto a la UNSJ , inauguró la Unidad de Vinculación Universitaria Caucete . Este nuevo espacio físico y tecnológico tiene como gran objetivo acercar la educación pública de nivel superior a la comunidad con el dictado de una tecnicatura universitaria.

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El flamante edificio, ubicado en Avenida de los Ríos 996 , cuenta con dos modernas aulas híbridas completamente equipadas. Gracias a tecnología de audio, video de alta definición e interacción en tiempo real, los alumnos cauceteros podrán acceder a clases, tutorías y contenidos académicos sin la necesidad de trasladarse.

En esta nueva sede se dictará la Tecnicatura Universitaria en Mantenimiento de Maquinaria Pesada , una propuesta de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ . La carrera, que se convierte en la segunda oferta universitaria instalada en el departamento, está minuciosamente planificada para responder a la fuerte demanda laboral de sectores clave de la economía provincial como la minería, la industria, la obra pública, los servicios viales y las actividades productivas .

La iniciativa forma parte de una política de estado municipal enfocada en el desarrollo productivo a través de la formación técnica y la inversión en conocimiento.

Durante el corte de cintas, la intendenta Romina Rosas se mostró visiblemente emocionada por la concreción de este proyecto de arraigo local: "Hay sueños que los cauceteros tuvieron durante mucho tiempo y que tal vez no pudieron concretar. Tener cerca la universidad pública, gratuita y de calidad es un regalo enorme para nuestro departamento".

La jefa comunal recordó que este proyecto nació de una escucha activa a la comunidad. "Cuando llegamos en 2019, uno de los grandes sueños de muchas familias cauceteras era poder estudiar una carrera universitaria sin tener que irse del departamento. Por eso entendimos que había que invertir en educación, porque creemos firmemente que es el camino para transformar Caucete", remarcó Rosas, concluyendo que con esta inversión "abrimos puertas, acercamos oportunidades y sembramos futuro".

Por su parte, desde la UNSJ y la Facultad de Ingeniería coincidieron en celebrar este hecho como una victoria de la democratización de la educación superior, permitiendo que la universidad habite de forma real los diferentes territorios de San Juan.

Presencias institucionales en el acto

El encuentro formal estuvo encabezado por la intendenta Romina Rosas y las máximas autoridades de la casa de altos estudios: el rector de la UNSJ, Tadeo Berenguer; la vicerrectora, Analía Ponce; la decana de la Facultad de Ingeniería, Andrea Díaz; y el vicedecano, Eric Laciar Leber.

También acompañaron el diputado departamental, Lic. Emilio Escudero, junto a funcionarios municipales, concejales, docentes, futuros estudiantes y vecinos de Caucete que celebraron la llegada de una nueva era educativa para el departamento.