Angaco: un auto fuera de control terminó con tres detenidos en estado de ebriedad

El vehículo realizaba maniobras peligrosas por una calle, en Angaco, cuando fue detectado por efectivos de la Unidad Operativa Las Tapias.

Una persecución policial terminó con tres personas detenidas y un vehículo radiado de circulación en Angaco, luego de que efectivos observaran maniobras peligrosas que ponían en riesgo a peatones y conductores.

Peligro en Angaco El procedimiento ocurrió cuando personal de la Unidad Operativa Las Tapias realizaba recorridas de prevención y seguridad a bordo del móvil Halcón XR-01. En ese contexto, los uniformados detectaron un automóvil que circulaba por calle Alem realizando maniobras imprudentes.

Según informaron fuentes policiales, los efectivos intentaron detener la marcha del rodado, pero el conductor ignoró la orden y emprendió la fuga, lo que dio inicio a una persecución por distintas calles de la zona.

La huida finalizó en el interior del barrio San Expedito, ubicado entre calles Alem y Juan Jufré, donde finalmente el vehículo fue interceptado por los policías.

Al momento de identificar a los ocupantes, constataron que viajaban cuatro personas. Sin embargo, uno de ellos aprovechó la situación para escapar a pie y logró evadir a los efectivos, quienes estaban abocados a la aprehensión de los otros tres involucrados.