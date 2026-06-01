    • 1 de junio de 2026 - 11:10

    Angaco: un auto fuera de control terminó con tres detenidos en estado de ebriedad

    El vehículo realizaba maniobras peligrosas por una calle, en Angaco, cuando fue detectado por efectivos de la Unidad Operativa Las Tapias.

    Los tres detenidos en Angaco por hacer maniobras peligrosas.&nbsp;

    Los tres detenidos en Angaco por hacer maniobras peligrosas. 

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una persecución policial terminó con tres personas detenidas y un vehículo radiado de circulación en Angaco, luego de que efectivos observaran maniobras peligrosas que ponían en riesgo a peatones y conductores.

    Leé además

    madrugada tragica en angaco: un joven de 27 anos murio al chocar su moto contra un arbol

    Madrugada trágica en Angaco: un joven de 27 años murió al chocar su moto contra un árbol

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Imagen ilustrativa.

    Conmoción en Angaco: un bebé de un año y medio fue hospitalizado porque tenía una bolsa con cocaína en la boca

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Según informaron fuentes policiales, los efectivos intentaron detener la marcha del rodado, pero el conductor ignoró la orden y emprendió la fuga, lo que dio inicio a una persecución por distintas calles de la zona.

    La huida finalizó en el interior del barrio San Expedito, ubicado entre calles Alem y Juan Jufré, donde finalmente el vehículo fue interceptado por los policías.

    Al momento de identificar a los ocupantes, constataron que viajaban cuatro personas. Sin embargo, uno de ellos aprovechó la situación para escapar a pie y logró evadir a los efectivos, quienes estaban abocados a la aprehensión de los otros tres involucrados.

    Además, determinaron que el automóvil carecía de la documentación correspondiente, por lo que fue radiado de circulación. Los tres aprehendidos y el vehículo fueron trasladados a la Comisaría 20ª, donde quedaron a disposición de las actuaciones judiciales y administrativas correspondientes.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El rostro del detenido no se muestra para evitar entorpecer la rueda de reconocimiento.

    Acusan a un hombre de manosear a dos mujeres y luego intentar huir en colectivo

    solidaridad: utiles, bicicletas y paseo inolvidable, el combo que transformo la realidad de chicos en angaco

    Solidaridad: útiles, bicicletas y paseo inolvidable, el combo que transformó la realidad de chicos en Angaco

    Arrancó la obra de pavimentación de Calle Divisoria, en el departamento Angaco.

    En Angaco arrancó la pavimentación de una arteria clave que facilitará el acceso al hospital departamental

    La única vez que Castro y Mallea estuvieron juntos.-

    ¿Cara a cara en Angaco? El convite de Castro a Mallea para una reunión en el municipio o la Legislatura: chicanas y RIGI