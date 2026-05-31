    • 31 de mayo de 2026 - 19:09

    Acusan a un hombre de manosear a dos mujeres y luego intentar huir en colectivo

    Dos mujeres denunciaron haber sido víctimas de tocamientos por parte de un sujeto en la vía pública. Tras un rápido operativo, efectivos policiales interceptaron un colectivo y detuvieron al sospechoso.

    El rostro del detenido no se muestra para evitar entorpecer la rueda de reconocimiento.

    El rostro del detenido no se muestra para evitar entorpecer la rueda de reconocimiento.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un hombre fue detenido durante la noche del sábado en el departamento Angaco, luego de ser señalado por dos mujeres como el presunto autor de abusos sexuales.

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    Según informaron fuentes policiales, el hecho se conoció mientras efectivos de la Unidad Operativa Las Tapias realizaban recorridas de prevención y seguridad. En ese momento, el operador de turno los comisionó hacia la intersección de calles 21 de Febrero y Belgrano, donde se encontraban dos mujeres que requerían asistencia.

    Al llegar al lugar, los uniformados entrevistaron a las denunciantes, quienes manifestaron que minutos antes habían sido manoseadas por un hombre. Además, indicaron que el sospechoso había abordado un colectivo y aparentemente intentaba alejarse de la zona.

    Ante esta situación, dos efectivos policiales iniciaron un rastrillaje para localizar la unidad de transporte. Finalmente, lograron ubicar el colectivo en la intersección de calles Juan Jufré y Allen.

    Los efectivos detuvieron la marcha del ómnibus y, tras identificar a una persona que coincidía con las características aportadas por las víctimas, procedieron a su aprehensión.

    Posteriormente, el sujeto fue trasladado a la Comisaría 20ª de Angaco, donde quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones correspondientes para esclarecer el hecho denunciado.

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