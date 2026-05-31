Instigó a su hijo para que mate a un abogado y ahora se quejó porque no le otorgan las salidas transitorias y le dan "comida en mal estado"

En un nuevo capítulo del resonante Caso Sirera , Federico Cecilio Fernández Gizzi, el hombre que fue considerado coautor por haber impulsado a su hijo a cometer el crimen, volvió a la escena judicial. A pesar de cumplir una condena de 17 años de prisión por "instalar en la mente de su hijo sentimientos de odio, rencor y sed de venganza" contra la víctima, Fernández Gizzi recurrió a la Justicia mediante un habeas corpus para reclamar por beneficios que le han sido, según él, denegados.

Rescataron a una mujer encerrada por su pareja mientras sus hijos lloraban en la vereda

El asesinato del abogado Francisco Sirera ocurrió en mayo de 2014. Según la sentencia de la Sala II de la Cámara Penal, Fernández Gizzi fue el cerebro detrás del ataque, mientras que su hijo, Sergio Daniel Fernández Santa Lucía, fue el autor material y recibió una pena de 14 años. Durante el juicio, se probó que el padre instigó a su hijo debido a conflictos por una camioneta y deudas pendientes, logrando que el joven lo matara tras un forcejeo con un cuchillo.

Esta semana, Fernández Gizzi, alojado en el Pabellón N.º 3 del Servicio Penitenciario Provincial, manifestó que se le están negando derechos de manera arbitraria. En su presentación del 29 de mayo de 2026 , el interno denunció que el juez de Ejecución Penal, Federico Zapata, le denegó sistemáticamente las salidas transitorias, la libertad condicional y el arresto domiciliario.

Además, denunció recibir una alimentación repetitiva, haber sufrido intoxicaciones por pérdida de la cadena de frío y errores graves en la administración de medicamentos que lo llevaron a internaciones de urgencia.

También cuestionó el accionar de su defensa oficial y del juez Zapata, a quien acusó de rechazar sus recursos con escritos "genéricos" y sin fundamentos suficientes.

El rechazo de la Justicia

Ante estos planteos, el juez Alberto Caballero analizó los informes del Servicio Penitenciario y del Juzgado de Ejecución. Zapata informó que las salidas transitorias fueron denegadas en diciembre de 2023 y octubre de 2025 mediante resoluciones fundadas y firmes, basadas en informes desfavorables del Organismo Técnico Criminológico.

Asimismo, las autoridades penitenciarias desmintieron las denuncias sobre las condiciones de encierro, asegurando que el interno habita un pabellón para pacientes con patologías médicas con seguimiento permanente de Sanidad, acceso a dieta nutricional específica y recreación diaria.

Finalmente, el magistrado resolvió rechazar la denuncia de habeas corpus, concluyendo que no existe un agravamiento arbitrario de las condiciones de detención y que la actuación del juez Zapata se ajusta a derecho. Por lo tanto, el instigador del crimen de Francisco Sirera deberá seguir cumpliendo su condena de 17 años sin los beneficios solicitados.