    • 31 de mayo de 2026 - 17:16

    Instigó a su hijo para que mate a un abogado y ahora se quejó porque no le otorgan las salidas transitorias y le dan "comida en mal estado"

    Federico Cecilio Fernández Gizzi, condenado a 17 años de prisión por el asesinato del abogado Francisco Sirera, presentó un habeas corpus denunciando "arbitrariedad" judicial y malas condiciones de detención. Sin embargo, la Justicia de San Juan rechazó su pedido.

    Federico Cecilio Fernández Gizzi fue condenado en mayo de 2017. Imagen recreada con IA.&nbsp;

    Federico Cecilio Fernández Gizzi fue condenado en mayo de 2017. Imagen recreada con IA. 

    Foto:

    Por Germán González

    En un nuevo capítulo del resonante Caso Sirera, Federico Cecilio Fernández Gizzi, el hombre que fue considerado coautor por haber impulsado a su hijo a cometer el crimen, volvió a la escena judicial. A pesar de cumplir una condena de 17 años de prisión por "instalar en la mente de su hijo sentimientos de odio, rencor y sed de venganza" contra la víctima, Fernández Gizzi recurrió a la Justicia mediante un habeas corpus para reclamar por beneficios que le han sido, según él, denegados.

    Leé además

    Agostina Vega.

    Crimen de Agostina Vega: confirmaron que el cuerpo fue desmembrado
    Una mujer fue rescatada por la policía tras ser retenida contra su voluntad en una vivienda de Melchor Romero

    Rescataron a una mujer encerrada por su pareja mientras sus hijos lloraban en la vereda

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El trasfondo: un crimen por encargo paterno

    El asesinato del abogado Francisco Sirera ocurrió en mayo de 2014. Según la sentencia de la Sala II de la Cámara Penal, Fernández Gizzi fue el cerebro detrás del ataque, mientras que su hijo, Sergio Daniel Fernández Santa Lucía, fue el autor material y recibió una pena de 14 años. Durante el juicio, se probó que el padre instigó a su hijo debido a conflictos por una camioneta y deudas pendientes, logrando que el joven lo matara tras un forcejeo con un cuchillo.

    Las quejas del "instigador"

    Esta semana, Fernández Gizzi, alojado en el Pabellón N.º 3 del Servicio Penitenciario Provincial, manifestó que se le están negando derechos de manera arbitraria. En su presentación del 29 de mayo de 2026, el interno denunció que el juez de Ejecución Penal, Federico Zapata, le denegó sistemáticamente las salidas transitorias, la libertad condicional y el arresto domiciliario.

    Entre sus principales argumentos, Fernández Gizzi afirmó padecer diecisiete patologías crónicas y ser celíaco.

    Además, denunció recibir una alimentación repetitiva, haber sufrido intoxicaciones por pérdida de la cadena de frío y errores graves en la administración de medicamentos que lo llevaron a internaciones de urgencia.

    También cuestionó el accionar de su defensa oficial y del juez Zapata, a quien acusó de rechazar sus recursos con escritos "genéricos" y sin fundamentos suficientes.

    El rechazo de la Justicia

    Ante estos planteos, el juez Alberto Caballero analizó los informes del Servicio Penitenciario y del Juzgado de Ejecución. Zapata informó que las salidas transitorias fueron denegadas en diciembre de 2023 y octubre de 2025 mediante resoluciones fundadas y firmes, basadas en informes desfavorables del Organismo Técnico Criminológico.

    Asimismo, las autoridades penitenciarias desmintieron las denuncias sobre las condiciones de encierro, asegurando que el interno habita un pabellón para pacientes con patologías médicas con seguimiento permanente de Sanidad, acceso a dieta nutricional específica y recreación diaria.

    Finalmente, el magistrado resolvió rechazar la denuncia de habeas corpus, concluyendo que no existe un agravamiento arbitrario de las condiciones de detención y que la actuación del juez Zapata se ajusta a derecho. Por lo tanto, el instigador del crimen de Francisco Sirera deberá seguir cumpliendo su condena de 17 años sin los beneficios solicitados.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El rostro del detenido no se muestra para evitar entorpecer la rueda de reconocimiento.

    Acusan a un hombre de manosear a dos mujeres y luego intentar huir en colectivo

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Claudio Barrelier, acusado por el asesinato de Agostina Vega.

    El acusado por el asesinato de Agostina Vega intentó quitarse la vida

    Por Agencia Noticias Argentinas
    el gesto solidario que termino en tragedia: se bajo para ayudar y murio embestido por un camion

    El gesto solidario que terminó en tragedia: se bajó para ayudar y murió embestido por un camión

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La motocicleta 110cc en la que circulaba una joven en Rivadavia cuando impactó de atrás con un camión.

    Cifras alarmantes: con los tres motociclistas que murieron en un solo día, mayo es el mes más trágico del 2026 en San Juan

    Por Redacción Diario de Cuyo