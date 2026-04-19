    • 19 de abril de 2026 - 22:04

    Atraparon a un ladrón en un techo tras ingresar a robar a una vivienda en Capital

    El sospechoso fue detenido luego de una breve persecución en Villa San José. El hecho quedó caratulado como robo agravado por escalamiento.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un hombre fue aprehendido en Capital, luego de haber ingresado a una vivienda en Villa San José con aparentes fines delictivos. El procedimiento fue llevado adelante por personal de la División Comando Radioeléctrico Norte. El detenido fue identificado como Miranda Cortéz, domiciliado en Villa 1° de Mayo.

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    Todo comenzó cuando efectivos policiales se hicieron presentes en la intersección de calles 25 de Mayo y Maradona, donde entrevistaron a un vecino que denunció que un sujeto —vestido con remera roja y pantalón negro largo— había entrado a su domicilio.

    Con los datos aportados, los uniformados realizaron un operativo de búsqueda en la zona y, al recorrer Villa 1° de Mayo, lograron divisar al sospechoso sobre el techo de una vivienda. Al advertir la presencia policial, el individuo intentó escapar, lo que derivó en una breve persecución a pie.

    Finalmente, fue aprehendido a pocos metros del lugar. Posteriormente, se hizo presente el ayudante fiscal de turno, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia.

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