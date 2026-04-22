Albardón: un auto terminó sobre la vereda tras perder el control

Un fuerte susto se registró en la madrugada del lunes en Albardón, cuando un automóvil perdió el control en inmediaciones del Parque Latinoamericano y terminó sobre la vereda, a pocos metros de un buffet de la zona.

De acuerdo a la información disponible, el vehículo impactó contra pilotes de seguridad instalados en el lugar, los cuales fueron clave para evitar que el rodado ingresara al local gastronómico. Tras el choque, el auto quedó detenido cerca del establecimiento.