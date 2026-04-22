    • 22 de abril de 2026 - 08:10

    Albardón: un auto terminó sobre la vereda tras perder el control

    El hecho ocurrió cerca del Parque Latinoamericano.

    Foto: gentileza Albardón Noticias.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un fuerte susto se registró en la madrugada del lunes en Albardón, cuando un automóvil perdió el control en inmediaciones del Parque Latinoamericano y terminó sobre la vereda, a pocos metros de un buffet de la zona.

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    De acuerdo a la información disponible, el vehículo impactó contra pilotes de seguridad instalados en el lugar, los cuales fueron clave para evitar que el rodado ingresara al local gastronómico. Tras el choque, el auto quedó detenido cerca del establecimiento.

    Afortunadamente, el conductor resultó ileso y no había peatones circulando en ese momento, lo que evitó consecuencias mayores. Los daños se limitaron a la infraestructura de la vía pública. Autoridades locales investigan las causas del siniestro.

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