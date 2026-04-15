    • 15 de abril de 2026 - 22:14

    Copa Libertadores: Rosario Central ganó en Paraguay y lidera el grupo

    Rosario Central venció a Libertad 1-0 en la Copa Libertadores con gol de Copetti y quedó líder del Grupo H tras un triunfo clave.

    Rosario Central logró un triunfo clave en la Copa Libertadores y se sube a la cima &nbsp;

    Rosario Central logró un triunfo clave en la Copa Libertadores y se sube a la cima

     

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    En una noche clave por la Copa Libertadores, Rosario Central logró un triunfo fundamental al vencer 1-0 a Libertad en Paraguay y acomodarse como líder del Grupo H. El equipo de Jorge Almirón mostró carácter en un duelo exigente y dio un paso importante.

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    El partido fue parejo y cerrado, con pocas situaciones claras. Rosario Central asumió el protagonismo en el primer tiempo y generó las mejores oportunidades, aunque no logró traducirlo en el marcador. En el complemento, Libertad reaccionó y puso en aprietos al conjunto rosarino.

    En ese tramo apareció la figura de Jeremías Ledesma, quien sostuvo el arco en cero con intervenciones decisivas. El arquero fue determinante para mantener con vida a su equipo en los momentos más complicados del encuentro.

    Copetti, el héroe inesperado

    Cuando el empate parecía sellado, llegó el golpe del Canalla. Enzo Copetti marcó a los 39 minutos del segundo tiempo, tras ingresar desde el banco y aprovechar una jugada de lateral asistida por Emanuel Coronel. Su definición cruzada sentenció el 1-0 definitivo.

    El tanto significó mucho más que tres puntos: Rosario Central quedó como líder del Grupo H con cuatro unidades, a la espera de los otros resultados. Sin la presencia de Ángel Di María por lesión, el equipo respondió con personalidad en un escenario adverso.

    Ahora, el conjunto dirigido por Almirón volverá a jugar como visitante en la próxima fecha, mientras que en el plano local se prepara para recibir a Sarmiento de Junín, con el impulso de una victoria que puede marcar un punto de inflexión.

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