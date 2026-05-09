En clave de stand up, Juampi González invita a los sanjuaninos a reflexionar sobre los mandatos

El reconocido comediante Juampi González regresa a San Juan, cargado de reflexiones y humor, en el marco de su gira por la región de Cuyo , tierra donde nació, si bien permaneció poco tiempo. El artista presentará su cuarto espectáculo de stand up, "Oveja Negra" , una propuesta que invita a cuestionar los mandatos sociales y a reírse de las propias contradicciones .

A diferencia de sus trabajos anteriores, este show marca un retorno a sus bases más puras. "Es un poco volver a mis raíces, a mis bases, en donde hago un show 100% de stand up, realmente, como hacía antes, sin personajes, menos teatral y un poco más crudo , por decirlo de alguna forma", anticipó el comediante en diálogo con DIARIO DE CUYO.

En esta nueva entrega, Juampi explora su identidad y el vértigo de acercarse a los 40 años sin haber cumplido con los "casilleros" tradicionales que la sociedad suele imponer.

"Me ha tocado ser oveja negra desde chico, en el sentido de que yo vengo de una familia muy estructurada y conservadora, en donde todos tienen estudios formales y carreras formales. Yo i ba camino a lo mismo, hice toda la cursada de Ingeniería ... y en el último momento pegué un volantazo, me fui para el arte y a partir de ahí descubrí también los placeres de pegar volantazos ", confesó.

"Oveja Negra" no solo es un espacio para la risa, sino también para la interpelación. González plantea sobre el escenario temas que a menudo resultan incómodos, como la decisión de no tener hijos o los nuevos formatos de pareja.

"Yo digo en broma, pero también es un poco de verdad, que la mayoría de los shows buscan la identificación con el público... y en este show capaz que la gente dice: '¿Qué está diciendo este tipo?'. Porque sé que algunas opiniones no son tan populares o no son lo que piensa la mayoría, pero bueno, por ahí escuchar a otro con otra visión genera esto de cuestionarse", comentó.

Su relación con el stand up

Con más de 16 años de trayectoria, Juampi analiza la maduración del género en Argentina, comparándolo a veces con un "diván" social. Para él, el stand up ha evolucionado a la par de sus protagonistas. "Los comediantes también fuimos creciendo y madurando, entonces es propio que con la edad queramos contar cosas un poco más profundas, más personales. El stand up es un género que, cuando empezamos, todos más o menos hablábamos de lo mismo: del supermercado chino, del colectivo, y de a poco cada uno fue encontrando no solo su estilo, sino su propia voz y los temas que lo movilizaban", reflexionó quien encontró en el género eso que, internamente, estuvo buscando.

"Ahí encontré, primero, el placer que siento estando arriba de un escenario, la felicidad, que claramente no la sentía en otro lado. Pero algo, y por eso también mis shows son tan interactivos, es esto de la conexión con el público, de desarrollar la escucha y la observación", afirmó.

Pese a tener un público consolidado que lo sigue fielmente en redes sociales y salas, González mantiene la guardia alta respecto a su carrera: "No hay seguridad de nada porque como todo lo artístico hay que mantenerse, hay que estar vigente, hay que seguir renovándose... no hay que relajarse, hay que seguir laburando para seguir siendo atractivo para ese público", se sinceró, antes de extender la invitación a los sanjuaninos, para volver a encontrarse y reírse con él… o de él, como dice sin problemas.

"Por una hora y media nos olvidamos de nuestros quilombos, yo inclusive también me olvido de mis problemas... Los invito a que vengan a sentirse identificados, y si no, que vengan a reírse de mí, que también está muy bien", cerró.

La cita en Sala Z

Oveja Negra – Show de stand up de Juampi González

Día: domingo 10 de mayo

Hora: 20:00 h

Lugar: Sala Z (Pedro Echagüe 451 oeste)

Entradas: en Passline.com