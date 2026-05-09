Cuadros Colgados prepara una vigilia en honor a Luca Prodan

l próximo sábado 16 de mayo, Mamadera Bar será el escenario de una noche mística para el rock local. Cuadros Colgados celebrará el natalicio de Luca Prodan con un tributo integral a Sumo , brindando una vigilia cargada de energía justo antes del 17 de mayo , fecha en que el icónico líder cumpliría 73 años.

Para los integrantes de la banda local, Sumo no es solo una influencia, es parte de su historia personal. "Nos encanta, nos fascina Sumo. Desde que éramos chicos, desde que empezamos a tocar música... siempre nos gustó Luca Prodan y Sumo", dijo a DIARIO DE CUYO "Bocha" Tejada, bajista de la formación, para explicar que la conexión con la obra de Prodan viene desde la adolescencia.

Nos encanta, nos fascina Sumo. Desde que éramos chicos, desde que empezamos a tocar música... siempre nos gustó Luca Prodan y Sumo Nos encanta, nos fascina Sumo. Desde que éramos chicos, desde que empezamos a tocar música... siempre nos gustó Luca Prodan y Sumo

Para esta ocasión especial, la banda se presentará con un ensamble ampliado , con el fin de recrear fielmente la complejidad sonora de Sumo, incluyendo vientos y sintetizadores : "El show va a estar con banda súper completa. Vamos a tener la banda normal más un trompetista y se suma un tecladista en sintetizador. Va a estar con todos los condimentos", apuntó Tejada, quien subirá a escena junto a José Román (voz), Gabriel Tejada (guitarra), Emiliano Morales (guitarra), Faelo Morales (batería), Matías Montaña (saxo), Roger (trompeta) y Matías Moncunil (sintetizadores).

A diferencia de otros shows donde se eligen solo los "hits", esta presentación aniversario promete ser exhaustiva. Con casi ocho años de trayectoria realizando este homenaje, la banda ha decidido no dejar nada afuera.

"El show va a ser aproximadamente de dos horas, pero para mí se va a estirar un poquito más. Vamos a hacer canciones de la mayoría de los éxitos de Sumo, pasando por todos los discos. Y vamos a hacer un par de canciones sorpresa de Luca Prodan, porque Luca tenía sus discos solista también", aseguró Tejada.

Vamos a hacer canciones de la mayoría de los éxitos de Sumo, pasando por todos los discos. Y vamos a hacer un par de canciones sorpresa de Luca Prodan Vamos a hacer canciones de la mayoría de los éxitos de Sumo, pasando por todos los discos. Y vamos a hacer un par de canciones sorpresa de Luca Prodan

Para lograr este nivel de detalle, la banda se ha sumergido en jornadas intensas de ensayo: "No nos costó tanto decidir qué tocar porque decidimos hacer casi todo lo que hemos hecho en el recorrido de la banda. Lo que sí, mucho ensayo, porque hay temas que hace mucho que no los hacíamos", contó.

La dualidad entre el tributo y el "Rock Colgado"

Cuadros Colgados mantiene una convivencia saludable entre su material original y el homenaje a sus ídolos.

“Ha sido muy difícil tocar solamente rock propio. Cuadros es nuestro proyecto más firme... Pero dijimos: 'bueno, para no perder el ritmo de tocar, ¿por qué no hacer el tributo a Sumo y de paso, pasarla bien, porque es una música que sentimos muy cerca, como una esencia propia”, dijo Bocha, que reconoce que, muchas veces, el tributo funciona como un puente hacia nuevas audiencias: "Es una buena forma de llegar al público, permite que nos vayan conociendo. Y lo que está bueno es que nos van a ver al tributo, pero dicen: 'tocan los Cuadros'. Hasta nos han pedido un par de canciones de Cuadros mientras estamos tocando el tributo a Sumo, y eso está buenísimo", valoró Tejada, quien junto a sus compañeros ya están trabajando en lo que será su cuarto disco propio.

“Son todos temas propios y siempre bien rockero, pero con muchos tintes, es una fusión. Yo ya lo defino como 'rock colgado'", concluyó.

Detalles del Show

Fecha: sábado 16 de mayo

sábado 16 de mayo Hora: 23:00 h

23:00 h Lugar: Mamadera Bar

Mamadera Bar Entradas: Anticipadas $10.000, disponibles a través de EntradaWeb