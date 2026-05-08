    • 8 de mayo de 2026 - 20:01

    Natalie Pérez traerá su "Casa" a San Juan

    La multifacética artista llegará a la provincia el 24 de octubre para presentar su nuevo disco en el Teatro Sarmiento.

    Natalie Pérez desgranará en San Juan su quinto álbum de estudio, en octubre

    Natalie Pérez desgranará en San Juan su quinto álbum de estudio, en octubre

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El próximo 24 de octubre, el escenario del Teatro Sarmiento recibirá a Natalie Pérez en una de las escalas más esperadas de su gira nacional. La cantante llegará a San Juan para presentar oficialmente Casa, su quinto material de estudio, en un espectáculo que promete fusionar la intimidad de lo cotidiano con la potencia de un show en vivo.

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    Este nuevo trabajo discográfico representa un punto de inflexión en la carrera de Pérez. Grabado íntegramente en vivo en el estudio Elefante Blanco de Montevideo, el álbum apuesta por un sonido orgánico y sin artificios. Bajo la producción de Diego Matturro, la artista logra plasmar una identidad mucho más madura y libre, distanciándose de las etiquetas para priorizar una conexión honesta con su propia voz.

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    El repertorio de la noche estará encabezado por las doce piezas que componen Casa, incluyendo el corte "La mitad de mi vida". Esta canción, que marca el pulso del disco, define el espíritu actual de la intérprete: una mirada luminosa y pop sobre el paso del tiempo y la decisión de avanzar con actitud.

    Durante la velada, estas nuevas composiciones convivirán con los éxitos que han consolidado su trayectoria, ofreciendo una experiencia inmersiva donde la frescura y la espontaneidad serán las protagonistas.

    Escuchá a Natalie Pérez antes del show

    Embed - Natalie Perez - Casa (Album Completo En Vivo)

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