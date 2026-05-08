Dandára lanza su primer disco, "Ciudad del Sol" y canta con Dante Spinetta

Tras dos años de trabajo minucioso, Dandára , la artista sanjuanina que se instaló en Buenos Aires en busca de sus sueños y que fue parte de La Voz Argentina , lanzará el 11 de mayo "Ciudad del Sol", su álbum debut , que incluye una colaboración estelar con Dante Spinetta: Nuevos Aires .

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El disco marca un hito definitivo en la carrera de la joven artista, que paso a paso va cumpliendo los sueños de su infancia. Se trata de una pieza conceptual donde la nostalgia por su tierra se mezcla con la efervescencia de la Capital y la reflexión sobre su carrera , explorando distintos géneros musicales.

“En este disco me doy el lugar como para hablar de mi proceso y de mi historia, viniéndome de San Juan a Buenos Aires para seguir mi carrera, para seguir mi sueño", contó a DIARIO DE CUYO Dandára, cuyas canciones también reflexionan sobre su búsqueda.

En este disco me doy el lugar como para hablar de mi proceso y de mi historia, viniéndome de San Juan a Buenos Aires para seguir mi carrera, para seguir mi sueño En este disco me doy el lugar como para hablar de mi proceso y de mi historia, viniéndome de San Juan a Buenos Aires para seguir mi carrera, para seguir mi sueño

"Quizás me encontré en un momento muy en ‘modo avión’, como haciendo, haciendo y haciendo para llegar a algo y de repente se me nubló el por qué. Entonces empecé a cuestionarme qué es el éxito para mí y cuál es a esa cima a la que estamos apuntando todos … Fue un momento de introspección, de preguntarme adónde estoy apuntando y, la verdad, no quiero llegar sola a esa cima. Quizás por eso habla de extrañar San Juan, de la nostalgia y la familia", se explayó la artista, que no dejó de lado lo estrictamente musical.

“Es un mix de la música que escucho yo y de mis raíces afro también. Hay bastante afrobeat, hay R&B, un soul mezclado con un hip-hop… También está Santo, que es una chacarera que mezclamos con coros gospel. Bueno, es un disco que tiene como una mezcla de distintos estilos, pero que están en el mismo mundo, mi mundo", señaló.

"Ciudad del sol es un escalón refuerte en mi carrera, profesionalmente hablando", valoró Dandára, quien reveló su deseo de presentarlo en San Juan, donde dio sus primeros pasos musicales, donde esos sueños empezaron a tomar forma. “Como que siento que ahí terminaría de tener sentido todo este disco", manifestó, orgullosa de este logro.

"Me da emoción y orgullo. Me pregunto a qué jugaba cuando era chica, y jugaba a hacer esto que estoy haciendo ahora. Para mí, eso es mi éxito", definió la cantante.

Me da emoción y orgullo. Me pregunto a qué jugaba cuando era chica, y jugaba a hacer esto que estoy haciendo ahora. Para mí, eso es mi éxito Me da emoción y orgullo. Me pregunto a qué jugaba cuando era chica, y jugaba a hacer esto que estoy haciendo ahora. Para mí, eso es mi éxito

"Nuevos Aires": el encuentro con Spinetta

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El punto más alto de este nuevo material es "Nuevos Aires", la canción que cierra el disco y que cuenta con la participación de Dante Spinetta. La colaboración nació de una manera curiosa: "Cuando lo empecé a hacer con mis productores, yo sentía que tenía que estar Dante. En ese momento no lo conocía, no tenía relación con él", recordó.

image "Nuevos Aires" ya está en redes y plataformas

El encuentro se dio de forma orgánica cuando el ex Illya Kuryaki escuchó su música y elogió su propuesta. La invitación de Dandára no tardó en llegar, y el sí de Dante, tampoco.

DANDA Dandára y Dante (foto captura)

El videoclip y la canción simbolizan la llegada de la joven a Buenos Aires, con Spinetta oficiando como el referente del género que la recibe. "En el estribillo decía: 'del sol tendré que alejarme para encontrar nuevos aires'…. Es como esa transición, y Dante viene simbólicamente a recibirme", detalló sobre el track, que ha generado mucha repercusión.

La Voz Argentina: un paso que suma

Para muchos, la pantalla de un reality es un destino, pero no para ella. "El programa no te garantiza que después la gente va a escuchar tu música. Una cosa es que te vean en la tele cantando un cover, y otra cosa es que después vengan a tu mundo", declaró contundente quien, tras su paso por el certamen televisivo a los 18 años, no se quedó de brazos cruzados.

El programa no te garantiza que después la gente va a escuchar tu música. Una cosa es que te vean en la tele cantando un cover, y otra cosa es que después vengan a tu mundo El programa no te garantiza que después la gente va a escuchar tu música. Una cosa es que te vean en la tele cantando un cover, y otra cosa es que después vengan a tu mundo

En lugar de eso, comenzó a construir su catálogo desde cero. Lanzó su primer EP titulado Feelings, colaboró con artistas de España y Portugal, y publicó una live session que alcanzó las 100.000 reproducciones.

"La Voz fue una escuela, agarrás mucha cancha y escenario, pero yo seguí metiéndole a mi carrera como si nada hubiese pasado", confesó, agradecida por la experiencia, pero también consciente de que su público no nació allí.

“Algunas personas me reconocen por eso, pero mi público se fue armando porque hubo gente que conectó con mi música después”, marcó. "Fue una experiencia real, de la que aprendí un montón y que fue una escuela, como un montón de otras cosas que fui haciendo en mi camino", concluyó Dandára.