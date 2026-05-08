"Bodas de Sangre" en el Teatro del Bicentenario: debut de la compañía Alma Gitana

La Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario se prepara para una gran exhibición de arte flamenco. El 27 de mayo , la compañía sanjuanina “Alma Gitana” hará su debut oficial en las tablas, y nada menos que con el estreno de "Bodas de Sangre" , una adaptación de la célebre tragedia de Federico García Lorca.

Alma Gitana sale al ruedo con la adaptación flamenca de la célebre obra de García Lorca

Bajo la dirección de escena del bonaerense Jorge Mazzini y la creación flamenca de Rosana Balverde , directora del grupo, la obra cuenta con el protagónico de Marisol "La Terremoto" Morales , quien encarnará a “la Novia” tras su exitosa temporada en el Teatro Avenida de Buenos Aires, donde –por audición- estelarizó Carmen.

La elección de esta historia para el debut de la compañía nació del éxito previo con el instituto Imperio Gitano , que dirige Balverde. “En 2025, hicimos con el Instituto una obra inspirada en la obra de García Lorca, Herencia Gitana , que presentamos en el Teatro Sarmiento. Nos fue tan bien y quedamos tan enganchados todos, que fuimos por más”, comentó a DIARIO DE CUYO la directora, que entonces decidió adaptar la obra del genial autor español y llevarla a las tablas con nivel profesional.

Para el armado de la compañía, seleccionó a bailarines avanzados e hizo una convocatoria de artistas que, consideró, debían ser parte. Con el sí de todos, comenzaron a construir esta adaptación flamenca.

“Decidimos presentar esta obra a la convocatoria del Teatro del Bicentenario, con la alegría de haber sido aceptados, porque la compañía Alma Gitana debutará con Bodas de Sangre”, explicó Balverde, quien considera que el drama de Lorca encuentra en el flamenco el lenguaje justo para explorar la traición y el destino; y para quien, profundizar en los personajes ha sido un proceso intenso.

image Bodas de Sangre

“Es una obra muy conocida y realmente fuerte, porque lo que se vive adentro es un montón de emociones, desde la pasión hasta la traición, hasta llegar a la muerte. Es una obra dramática muy movilizadora para trabajar” dijo la directora de la compañía acerca de esta propuesta, que lleva el drama clásico a un plano profundamente visceral.

Pasión, locura y muerte, en lenguaje flamenco

“En una tierra seca donde el honor pesa más que la vida, una boda se prepara entre silencios, presagios y heridas que nunca cerraron. La Novia, atrapada entre el deber y un amor ardiente que no ha podido olvidar, se enfrenta a su destino en un universo donde la pasión no se reprime… se baila.

Las mujeres sostienen la historia: la Madre, marcada por la pérdida y la memoria; la Novia, desgarrada entre lo correcto y lo inevitable; y la Muerte, presencia implacable que arrastra a los personajes hacia su destino, con una energía fría, poética y contemporánea, ajena al pulso humano.

image Marisol "La Terremoto" Morales, protagoniza Bodas de Sangre

El encuentro prohibido desata una fuerza imparable. El amor se vuelve fuga, la fuga tragedia, y la tragedia, un ritual. En el bosque —territorio simbólico y oscuro— el destino se cumple bajo la presencia de la Muerte, donde la vida y la muerte bailan su último compás.

Una historia de amor, sangre y destino… contada desde el alma profunda del flamenco y atravesada por una fuerza que lo trasciende.”

La cita en el Teatro del Bicentenario

Bodas de Sangre

Compañía: Alma gitana

Día: viernes 22 de mayo

Hora: 21:30 h

Lugar: Sala Auditórium, Teatro del Bicentenario

Entradas: $25.000, en boletería y Tuentrada.com

Equipo creativo:

Adaptación y creación flamenca: Rosana Balverde

Coreógrafos: Rosana Balverde y Natalia Luna

Dirección de escena: Jorge Mazzini (Bs. As.)

Personajes:

Novia: Marisol Morales

Novio: Franco Palacio

Leonardo: Martín Sánchez

Mujer de Leonardo: Agostina Coronado

Muerte: Lourdes Calafatello

Luna: Milagros Castro

Madre del Novio: Florencia Calafatello

Madre de la Novia: Leticia Pérez

Elenco:

María Paz Turcumán, Morena Quiroga, Julieta Quiroga, Micaela Pelletier, Jazmín Sánchez, Magalí Flores, Mariano Paredes, Thiago Murúa, Marcos Roses.