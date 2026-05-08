Diego Frenkel presenta su nuevo espectáculo "A través de otras canciones" en San Juan

El sábado 16 de mayo, el reconocido músico llevará a La Kelita un recorrido acústico que une sus grandes éxitos y canciones de su vida.

El prestigioso artista Diego Frenkel aterrizará en San Juan para presentar un espectáculo en formato acústico y despojado. La cita, el 16 de mayo en La Kelita, promete un viaje emocional donde revisita sus grandes composiciones y dialoga con obras ajenas, trazando un mapa sensible de su formación personal, en un entorno cercano.

En este nuevo concepto, Frenkel propone una "bitácora sonora" que trasciende la simple nostalgia. El espectáculo -que tendrá como invitada a la banda Barba Gris- se estructura como un recorrido por las estaciones que definieron su identidad, permitiendo que canciones de su etapa en La Portuaria, Belmondo y su trayectoria solista convivan armoniosamente con versiones de autores que dejaron una huella indeleble en su ADN musical.

Al despojarse de los grandes arreglos eléctricos, "A través de otras canciones" pone el foco en la esencia pura de la obra: la palabra y la melodía. Es una invitación a escuchar de nuevo, desde el presente, aquellas piezas que de algún modo también escribieron la historia del protagonista.