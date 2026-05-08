    • 8 de mayo de 2026 - 19:15

    Diego Frenkel presenta su nuevo espectáculo "A través de otras canciones" en San Juan

    El sábado 16 de mayo, el reconocido músico llevará a La Kelita un recorrido acústico que une sus grandes éxitos y canciones de su vida.

    Diego Frenkel presentará en San Juan un show personal e íntimo.

    Diego Frenkel presentará en San Juan un show personal e íntimo.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El prestigioso artista Diego Frenkel aterrizará en San Juan para presentar un espectáculo en formato acústico y despojado. La cita, el 16 de mayo en La Kelita, promete un viaje emocional donde revisita sus grandes composiciones y dialoga con obras ajenas, trazando un mapa sensible de su formación personal, en un entorno cercano.

    Leé además

    Natalie Pérez desgranará en San Juan su quinto álbum de estudio, en octubre

    Natalie Pérez traerá su "Casa" a San Juan

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La ENERC CUYO festejará con la comunidad sus 10 años de vida, del 13 al 16 de mayo. Incluye la 6ta. edición del Festival Federal de Cortos ENERC se Proyecta Cuyo.

    La ENERC Cuyo celebra diez años de formación con una batería de actividades

    Por Redacción Diario de Cuyo

    En este nuevo concepto, Frenkel propone una "bitácora sonora" que trasciende la simple nostalgia. El espectáculo -que tendrá como invitada a la banda Barba Gris- se estructura como un recorrido por las estaciones que definieron su identidad, permitiendo que canciones de su etapa en La Portuaria, Belmondo y su trayectoria solista convivan armoniosamente con versiones de autores que dejaron una huella indeleble en su ADN musical.

    Al despojarse de los grandes arreglos eléctricos, "A través de otras canciones" pone el foco en la esencia pura de la obra: la palabra y la melodía. Es una invitación a escuchar de nuevo, desde el presente, aquellas piezas que de algún modo también escribieron la historia del protagonista.

    La cita con Diego Frenkel

    • Día: Sábado 16 de mayo

    • Hora: 22:00 h

    • Lugar: La Kelita (Rep. del Líbano 1799 Oeste, Jockey Club - San Juan)

    • Invitados: Barba Gris

    • Derecho de show: $25.000

    • Reservas: 2644194 896

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Nicolás Cabré y Rufina.

    Nicolás Cabré contó cómo vive la distancia con su hija: "Aprendí que no tenés que ser un palo en la rueda"

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Dandára Guimaraes habló con DIARIO DE CUYO acerca du su primer disco, su colaboración con Dante Spinetta y su paso por La Voz Argentina

    Dandára lanza su primer disco, "Ciudad del Sol" y canta con Dante Spinetta

    Por Estela Ruiz M.
    La Agenda Cultural de San Juan incluye el regreso a los escenarios de San Juan de Cande y Paulo, tras su tour mundial y su presencia en los Latin Grammy

    Agenda cultural de San Juan: viernes de buena música y estrenos

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El Teatro del Bicentenario será la plataforma de lanzamiento de la compañía Alma Gitana y su Bodas de Sangre (Fotos Gentileza: Emanuel Morte)

    "Bodas de Sangre" en el Teatro del Bicentenario: debut de la compañía Alma Gitana

    Por Estela Ruiz M.