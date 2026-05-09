Para fanáticos y aficionados, llega el segundo Whisky Festival a San Juan con más de 160 etiquetas para degustar

Para celebrar el “World Whisky Day”, Leinster Bar Islandés llevará a cabo la segunda edición del Whisky Festival , un evento que busca compartir las bondades, particularidades y características del legendario destilado. De esta manera, San Juan se sumará a los eventos que se realizarán en todo el mundo en torno a la bebida.

Hernán González, propietario del bar, detalló en diálogo con DIARIO DE CUYO que desde el espacio vienen poniendo en valor el whisky desde el 2012, con la creación de un club, pero desde el año pasado decidieron darle mayor visibilidad con un festival que superó las expectativas. Es por ello que este año se apostará a ampliar la cantidad de etiquetas disponibles para degustar, como también las distintas propuestas con las que se encontrarán los sanjuaninos que asistan.

“La organización es 100% del Leinster Bar Irlandés. Lo que se busca es dar a conocer la cultura del whisky, derribando ciertos mitos de este noble destilado. Hoy no es solo una cosa de hombres o de gente mayor asociada a ‘figuras con barba, al lado de una estufa a leñas y un perro dálmata’. Buscamos descomprimir el consumo. Hacerlo sencillo. Simple. Sin reglas. Hoy cambió por completo y sobre todo las destilerías y los brand ambassador enseñan a que para consumir whisky se puede hacer de diferentes maneras, a distintas horas del día, con distintos mixeos, o bien consumirlo con hielo o solo”, explicó Hernán.

La particularidad de este festival es que debido a la cantidad de etiquetas que estarán participando se convertirá en el evento en torno a la vendida más grande del interior del país.

Whisky Festival: degustaciones, microcharlas y mucho más que un destilado

Si bien el whisky será el protagonista de la velada, habrá mucho más para compartir.

Desde la organización detallaron que se brindarán microcharlas a cargo de Nicolás Aimetta, de Buenos Aires, quien estará disertando sobre “whisky para principiantes”, con un fuerte hincapié en la producción nacional. También se sumará Hernán a las microcharlas.

También habrá cocteles, cervezas, habanos, café, chocolates y comida a las brasas para pasar un momento distinto. Se sumará un set de vinilos de Juan Manuel Alzamora.

Dentro de lo que serán las 160 etiquetas, Hernán destaca que habrá participación de producción local, como Destilería Tres Domínguez.

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“En el festival tendremos más de 160 expresiones de Whiskys, todas respetables e importantes. Todas responden a distintas ocasiones y momentos de consumo. También depende si sos principiante o sos más experto, por lo tanto dependerá de cómo, en qué momento, de qué manera, con quién y con qué lo vamos a beber. Todo tiene que ver con todo. El Festival es experiencia completa en ese sentido”, destacó.

El sanjuanino como consumidor de whisky y las claves para disfrutar de la bebida

Hernán detalla que hay una comunidad entre expertos y principiantes que descubren en el whisky mucho más que una bebida. “Hombres y mujeres, tanto adultos como jóvenes comparten. Se disfruta en distintas ocasiones y momentos de consumo. La industria lo entendió, ya que no verticaliza el consumo, sino que lo acepta”, aseguró.

Para quienes se están iniciando en el mundo del destilado, Hernán brinda una serie de sugerencias para un disfrute pleno:

Siempre tomar con responsabilidad, despacio, disfrutando.

No descuidar la hidratación que debe ser permanente y nunca con el estómago vacío.

“Para eso nosotros seremos responsables como anfitriones con hidratación permanente y gratuita. Cuando uno va a beber bebidas alcohólicas tiene que hidratarse y no tener el estómago vacío antes, durante y después. Es por eso que tendremos comidas a las brasas, comidas rápidas y chocolates para maridar”, acotó.

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El dato para ser parte del Whisky Festival

El evento se llevará a cabo el próximo sábado 16 de mayo, desde las 19 horas en Leinster Bar Irlandés (Av. Libertador 3747 oeste, Rivadavia). Las reservas se realizan solo por WhatsApp al 2645627272.

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Habrá disponible dos membresías, la Gold ($65.000 – 30 créditos) y la Silver ($45.000 – 15 créditos). Los créditos se utilizan para canjear por onzas. Además, ambas membresías incluyen copa técnica “Glencairn”, botella de agua 500cc, mix de cereales 40grs y Credit Card (que es el medio de pago para poder canjear onzas de Whisky, Cervezas y Cocteles).