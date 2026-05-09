    • 9 de mayo de 2026 - 17:51

    Top Gun despega de nuevo: el clásico celebra su 40 aniversario en la gran pantalla

    Este emblemático éxito de 1986, que lanzó al estrellato a Tom Cruise, aterrizará en los cines de distintos países -también de Argentina- el 13 de mayo.

    Top Gun, un exitazo de los 80 que no ha perdido vigencia.&nbsp;&nbsp;

    Top Gun, un exitazo de los '80 que no ha perdido vigencia.  

    Foto:

    Parece que fue ayer cuando Maverick se puso las gafas de sol, trepó al F-14 Tomcat y cambió el cine de acción para siempre. Este año Top Gun celebra su 40 aniversario y su espíritu rebelde, la historia de amor y la música marcaron a una generación volverán a la gran pantalla, el 13 de mayo.

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    Para el estudio, y también para los fans, no hay mejor forma de rendir homenaje a este clásico dirigido por Tony Scott, que convirtió a Tom Cruise en una estrella mundial.

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    Tom Cruise ten&iacute;a 23 a&ntilde;os cuando rod&oacute; Top Gun

    Tom Cruise tenía 23 años cuando rodó Top Gun

    La historia de Maverick

    A la academia “Top Gun” llegan los mejores y se los entrena para ser intrépidos y fríos, capaces de no perder los nervios en situaciones extremas y de no inmutarse al romper la barrera del sonido a los mandos de un F-14. Uno de los ingresantes es Pete “Maverick” Mitchell, famoso por su temeraria, aunque brillante, forma de pilotar; y también por su carácter. Dispuesto a ser el mejor, el impulsivo joven enfrenta no solo el entrenamiento, también la rivalidad de Tom “Iceman” Kazanski (Val Kilmer), el vínculo con la instructora Charlotte "Charlie" Blackwood (Kelly McGillis) y algunos temas personales que lo perturban.

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    Iceman y Maverick, duelo de talentos y egos

    Iceman y Maverick, duelo de talentos y egos

    El reparto cuenta además con Anthony Edwards y Tom Skerritt. Tim Robbins y Meg Ryan también actúan en papeles secundarios, como el operario de radares Merlin y Ryan como la esposa de Goose, respectivamente.

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    La cuota de romance est&aacute; garantizada con el encuentro de Maverick y Charlie

    La cuota de romance está garantizada con el encuentro de Maverick y Charlie

    La película, que llegó a Argentina en octubre de ese año, fue un éxito de taquilla: con un presupuesto de 15 millones, recaudó más de 356 millones de dólares a nivel globa.

    El éxito sentó las bases para la secuela de 2022, Top Gun: Maverick, que llevó al personaje a consolidarse como una leyenda viviente.

    La música, complemento perfecto

    No solo las secuencias aéreas rodadas con aviones reales pusieron piel de gallina a la platea; también la banda sonora, con temas de Cheap Trick, Loverboy, Jerry Lee Lewis y Miami Sound Machine, aunque fue la canción "Take my breath away" la que dio el batacazo.

    Compuesta por Giorgio Moroder y Tom Whitlock e interpretada por el grupo Berlín, ganó el Oscar y el Globo de Oro a la Mejor Canción Original en 1987, convirtiéndose en uno de los éxitos más recordados de la época.

    Embed - Top Gun • Take My Breath Away • by Giorgio Moroder

    Un legado cultural e histórico

    La película fue seleccionada en 2015 para el Registro Nacional de Cine por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos debido a su importancia cultural, valor estético e impacto histórico. Se considera un retrato icónico de ese país de mediados de los 80 y el estilo visual de Tony Scott influyó en toda una generación de directores.

    Además, su impacto fue real: tras su estreno, las solicitudes para las escuelas de aviación naval aumentaron drásticamente, demostrando que Maverick no solo conquistó la taquilla, sino también el imaginario colectivo.

    Mirá el Trailer del Top Gun: 40° aniversario

    Embed - Top Gun 40° Aniversario | Trailer Multiplex

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